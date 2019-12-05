昔日放送：日劇十大名醫　第一名係佢（上）

「我不會失敗」的大門未知子又回來了，你咪理，雖然已經是第六季，但收視一樣高企，甚致力壓日劇天王木村，可見這位名醫的魅力。「醫療劇」應該「推理劇」以外，日劇第二受歡迎的題材，劇中出現形形色色的名醫，當中不少都有高超醫術，而且醫病之餘還醫心，難怪多年來都受劇迷歡迎。今期便為大家細數日劇中的十大名醫，先出「成熟版」五強，第一位自然係佢！

第一位：大門未知子

劇集：《Doctor-X》（2012年至2019年）

科系：大外科

演員：米倉涼子

《Doctor-X》中的大門未知子，不是日劇中最著名的女醫生，因為她根本就是日劇中最著名的醫生，如今已播至第六季，收視仍然高企，相信在可見的將來，一定會繼續拍下去！

雖然是醫生，但大門未知子卻是以派遣員身份被醫院僱用，雖然不受保障，但也讓她不用受制於醫院僵化的體制，得以保持特立獨行的做人原則，每天準時下班，那些為求上位不擇手段的大醫院醫生，在未知子眼中根本就是小丑！

雖然未知子經常惹怒其他醫生，但她那神乎其技的醫術，也的確令她可以目空一切，她口頭禪是：「我不會失敗！（私、失敗しないので）」，代表她對工作的認真，因為她知道自己正掌握病人的命運！

第二位：相良浩介

劇集：《DOCTORS 最強名醫》（2011年至2013年）

科系：消化系外科

演員：澤村一樹

《最強名醫》可說是澤村一樹的代表作，愛吃甜品、永遠笑臉迎人的相良醫生，不但醫術高明，對病人也非常有愛心，但他同時也有奸詐狡猾的一面，為了拯救經營不善的私人綜合醫院，相良醫生在院長拜託下展開一連串改革，面對於那些得過且過的的醫護人員，相良醫生不惜使用激烈手段，甚至威逼利誘，在某些人眼中可能是「魔鬼」，但他的目的就是要把醫院變回一個將病人權益放在第一位的地方。這種亦正亦邪，讓人難以捉摸的固性，正是他最吸引人之處。

第三位：南方仁

劇集：《仁醫》（2009年至2011年）

科系：腦神經外科

演員：大澤隆夫

穿越劇的先驅之作，也是不少人心目中最喜歡的醫療劇。腦外科醫生南方仁穿越時空回到江戶時代，被捲入歷史漩渦之中，除了在展現過人醫術，還結識大名鼎鼎的坂本龍馬。在這個百廢待興的時代下，南方仁教導民眾對抗霍亂，甚至研發出盤尼西林，自己也變成歷史的一部分了。

南方仁不但醫術高明，而且還有一顆謙遜的心，他來到「落後」的幕末，但沒有高高在上的心態，加上那清爽的笑容，親切的態度，名副其實是一個仁醫！

第四位：朝田龍太郎

劇集：《醫龍》（2006年至2014年）

科系：心臟外科

演員：坂口憲二

《醫龍》的原名為《医龍～Team Medical Dragon～》，着眼於一個「Team」字！一般人總以為，要醫治病人，只要有一個優秀的醫生就夠了，但改編自漫畫的《醫龍》，卻強調團隊合作的重要性，再厲害的醫生也不可能孤軍奮戰。朝田龍太郎為了讓手術成功，四處尋覓人才，但與此同時，朝田醫生重視生命的態度，也感染了團隊的其他人！當手術過程中遇上突發狀況，大家手忙腳亂之時，朝田會告訴他們：「我不會放棄的！不管發生甚麼情況，不到最後我絕對不放棄！這才是我的團隊！」相當任何一個醫護人員，也希望能加入這樣的團隊。

朝田醫生不但是天才外科醫生，還極有魄力與膽識，夠膽對抗腐敗的醫療體系，不會像香港某些名醫那樣，或依附權貴，或躲在象牙塔裏……

第五位：財前五郎

劇集：《白色巨塔》（2003年）

科系：食道外科

演員：唐澤壽明

日劇中的醫生，也不是個個都仁心仁術的，多次被改編成影視的《白色巨塔》，主角財前五郎就是一個爭議性的人物。

不錯，財前醫生醫術的確十分高明，甚至已經青出於藍，超過他的師傅。但與此同時，他的眼中只有名利，因而迷失了方向，為求上位，用盡了一切手段，成名之後，遇到有權有勢的病人，他會盡全力搶救，但遇上普通的病人，他卻沒半點關懷之心，在財前醫生身上，可以看到人性的陰暗面。