布置繽紛聖誕　宣揚環保訊息

普天同慶的聖誕節，總有無窮的慶祝活動，但可有想過節慶背後，漂亮的節日布置會造成可怕的浪費？將軍澳廣場今年聖誕打破傳統，以創新環保方式打造特色聖誕裝置，希望讓大家感受熱鬧的聖誕氣氛外，亦宣揚可持續發展的理念。

商場首度聯乘香港慈善機構Redress及本地建築設計工作室AaaM Architects，以近1,600件舊衣及逾1,500磅回收布料，「築」起獨一無二的布藝聖誕老人屋，同場亦有「PomPom聖誕樹」及「巨型聖誕卷布球」供大家拍照打卡；特設的「聖誕老人信箱」，可讓大家把聖誕卡寄到世界各地「環郵」世界，而聖誕老人更會回信，讓大家感受一個驚喜又有質感的繽紛聖誕。

此外，聖誕期間有多間文青丶寵物用品及兒童用品小店將會匯聚成「聖誕文創市集」，如IT Kitchen、myKUNI、Dog Lover、Pepper & Mint、袍兒 Poyee、WOW PET SHOP、榮．生活百貨等，為大家提供各式精緻聖誕禮品。