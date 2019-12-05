【深夜字聊】月事不規則　有機會患上多囊性卵巢症

Q：經期後第三天，上完廁所後發現紙巾上沾有瘀色濃稠黏液，沒有異味，但早上的分泌物沒有這個顏色，味道亦比較酸一點，分量沒有很多，亦不是每次擦拭都有，稍微深入陰道內還是有一點，沒有刺痛，小便也不會疼痛，身體沒有特別不舒服，只是有時候腰很痠痛。有一天跟另一半交歡完後有出血情，但不算大量，顏色是淡淡的粉紅色，像是白帶中帶血的樣子，稍後又發覺持續出血，像月經前期那樣的鮮艷血色，擦拭時會有，陰道內也有，排尿時則沒有。我一直有長期服避孕藥，因為本身患多囊性卵巢症。以前沒有性交後又來月經的狀況，曾經一個月來兩次月經，情況是第一次經量較少，隔了幾天又來月經。需要提早去看醫生嗎？本來遲一些日子就要覆診，謝謝回答。

心急女子

A：醫學資料顯示，約有5至10%性生理成熟之女性，患上「多囊性卵巢症」，屬內分泌問題其中一種。它的一個主要症狀是，患者的月經不規則，包括「月經稀發」（Ｏligomenorrhea，即月經周期過長）、經期連連綿綿不中斷，甚至是「無月經症」。當一位女性發現行經日子突然延長，有「唔斷尾」的現象，譬如不規則性地流出咖啡色或啡紅色的分泌物，結果算起來在整月裏只有數天沒流分泌，女性便該留意「多囊性卵巢症」（PCOS, Poly Cystic Ovary Syndrome）。

「多囊性卵巢症」患者，卵巢中有很多細小而不成熟的卵泡，數量大多在20個以上。卵泡太多，結果卻一個卵泡也培養不起來，形成不排卵，卻有「假月經」流出，患者亦多時感到腹痛卻誤以為是經痛。由於患者不易排卵或根本不排卵，懷孕機會減少。排出卵子品質亦有機會受到血液中雄性賀爾蒙影響，受精後亦易流產。而一般女性在正常月經周期裏，只有一個卵泡能形成主要卵泡並且排卵，其他的卵泡不是退化，便是暫不發育，待另一個周期才發育。若一般女性在月經後仍流出少許白帶混血絲，通常代表身體氣血孱弱、健康不佳之象，而非婦科病症。

你本身患有「多囊性卵巢症」，是次經後分泌物的顏色有異而沒帶異味，陰道和小便沒刺痛，大致先可排除患上陰道炎的疑慮。盡快提前覆診是正確做法，向來能靠避孕藥去調控月經周期，到現刻有第二度月經崩解湧出，這情況甚大機會是「多囊性卵巢症」病情加劇，此等婦女病症會影響性健康和延誤生育機率，避免惡化方是良策。

李偉儀