【營事檔案】三文魚海苔飯糰　男女老幼皆宜

相信很多人到日本旅遊時，都一定會購買當地的飯糰吃。飯糰攜帶方便，而且味道又不錯，因此深受港人歡迎。其實自己製作飯糰也很簡單，今次為大家介紹的是一個營養豐富的「三文魚海苔飯糰」食譜，適合男女老幼。

【三文魚蛋白質豐富】

三文魚含有豐富的蛋白質，能夠提供人體不能自行製造的必需胺基酸，有助維持身體機能，並促進體內細胞的更新。此外，三文魚還含有有益的不飽和脂肪酸——Omega-3，有助降低體內的壞膽固醇及血脂，維持心血管健康，以及有助腦部和視力發展。

【紫菜熱量低提鮮味】

紫菜的熱量低，並含有豐富的膳食纖維，有助促進腸道蠕動，預防便秘。另外，紫菜含豐富的碘質，是製造人體甲狀腺激素的必需元素，能夠幫助調節人體多個新陳代謝的功能。攝取足夠的碘質，亦有助改善因缺乏碘而引致的甲狀腺腫脹，即所謂的「大頸泡」因此碘質對維持甲狀腺功能正常和促進人體的生長發育都十分重要。不過，有甲狀腺功能亢進症的人士則應盡量減少進食紫菜。此外，紫菜味道香濃，並帶有鹹味，能夠把飯糰的鮮味提升。

【三文魚海苔飯糰】

材料：

白飯 2碗（已熟）

三文魚 100克

紅蘿蔔 半條

日本壽司紫菜 3片

醃料：

鹽 少許

黑胡椒粉 適量

做法：

1.用醃料將三文魚醃製大約10分鐘。

2.洗淨紅蘿蔔，去皮，切碎，備用。

3.用剪刀把2片紫菜剪碎，備用。

4.以中火把鑊燒熱，加入少許油，把三文魚煎熟，拆肉備用。

5.在同一隻鑊加入紅蘿蔔碎，略炒後，加入三文魚碎及白飯炒勻。

6.最後加入紫菜碎炒勻，盛起備用。

7.把三文魚海苔飯放入保鮮袋，慢慢握成自己喜歡的形狀。

8.把紫菜剪成長方條狀，包在飯糰上即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。