「造就更好」百老滙《Star Wars》造型禮品或Häagen-Dazs雪糕甜品換領券

【特約報道】趁住佳節為生活造就更好，分享快樂！今個冬日，百老滙推出大型推廣活動「造就更好」，帶來多款新登場的數碼電子及電器產品，更首次聯同《Star Wars》 推出一系列造型禮品，讓大家玩盡嶄新科技之餘，亦為自已或身邊朋友挑選禮物，以慰勞過去一年的努力，兼過一個型到爆的聖誕節 ！即日起至2020年3月22日，於百老滙選購指定牌子及型號之影音產品、相機、流動電話、電腦、多媒體產品、電子美容產品或家庭電器等，即可免費獲贈指定《Star Wars》造型禮品或Häagen-Dazs雪糕甜品換領券乙份。數量有限，送完即止。

星戰禮品再現，讓原力與你同在

適逢全球矚目的星戰最終章《星球大戰：天行者崛起》將於 12 月上映，百老滙搭上這股「星戰熱潮」，為全城帶來一系列星戰的造型禮品，包括限量版20吋透明手提行李箱、LED發光長柄傘、印有經典角色圖案的環保袋，及以經典星戰印章為藍本的四件餐具套裝等獨家禮品，無論旅行，或是留在家中亦能天天與原力同在。

同場加映 潮流產品

另外，百老滙亦以深受星戰迷寵愛的機械人角色為藍本，分別打造出多款限定版產品，包括IONIE隨身空氣清新機和Deutschmacht充電器等，設計時尚兼極具便攜性，絕對是送給星戰迷的不二之選。

Häagen-Dazs雪糕蛋糕 華麗登場

為慶祝七十週年，百老匯首度聯乘Häagen-Dazs™推出70週年雪糕蛋糕，分別有「焦糖脆餅雪糕」和「芒果紅桑子雪糕」兩款口味，加上夢幻星空的鏡面外觀，絕對是視覺和味蕾的雙重享受。除了雪糕蛋糕外，今次更帶來多款限定的雪糕甜品，如融情比利時套餐、快樂小豬（雙球）和Häagen-Dazs™ 雪糕咖啡等，鍾意食甜品嘅朋友，又點可以錯過呢！

更多禮品詳情，請向店員查詢。

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