FoodieCurly鬈毛妹：去台南做一晚大富翁

這晚來到台南晶英酒店的「晶英軒」，試了一頓特色的「阿舍宴」。也許你會如丈八金剛，甚麼是阿舍？

原來這是以前台灣人對大富人家的稱呼，尤其是指出身於台南府城的仕紳望族，而「阿舍菜」正是這些有錢人在家裏吃的菜。這可不是一般人的家常菜，而是專誠聘請私廚精心鑽研出來的食譜，選用珍貴的食材，讓主人「日日食盡珍饈與百味」。晶英軒港籍主廚盧偉強師傅 (Stephen Lo) 就費盡心思找回這些食譜，讓「阿舍宴」重新活現餐桌上，現在只要來到台南，大家都可以做一晚大富翁！

第一道菜就已嚇了我一跳！正確來說，這「一道菜」其實是共有十道菜的「十品冷盤」：大封筍乾、私房蟳丸、水晶雞、八寶丸、豬肝捲、鳳腿照月、古早味香腸、烏魚子、排骨酥、涼拌乾絲，排場驚人！我最喜歡的是「蟳丸」，其實這是在蝦丸中加入蟹肉及馬蹄，鮮味又帶點爽口；另一出色之作是「鳳腿照月」，將去骨雞腿包著鹹蛋黃，鹹香軟滑，也是很考功夫。

接着live show要出場了！餐廳選用法國薩索雞，將八角、丁香、桂皮等中藥材把雞浸泡入味後，淋上醋水風乾，接着以掛爐的方式爐烤約40分鐘，最後端到客人面前，上演一場火焰騷：將中藥高粱酒澆在鍋中的麥飯石上，然後點火，藥酒的香氣馬上揮發到烤雞上，雞皮晶瑩香脆，雞肉亦嫰滑無比。

最後的甜品「府城潮流燒冷冰」亦十分誇張，端出來很大的一盤，盧師傅先在乾冰上淋水，製造仙氣效果，撥開雲霧看清楚，原來是九星伴月，中間是刨冰，旁邊是各式各樣的配料，如花生、芋圓、包心粉圓等等，又是選擇困難症發作的時候，既然揀不到，就全部吃一遍吧！

台南晶英酒店晶英軒

地址：台南市中西區和意路1號

營業時間：11:30-14:00；17:30-21:30

鳴謝：台灣觀光局、晶華集團、台灣租借WiFi