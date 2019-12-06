富豪九龍酒店　佳節美饌　性價比高

【芝士焗龍蝦】選用波士頓龍蝦，鋪上巴馬臣芝士、車打芝士及水牛芝士來焗製，前兩款芝士味道濃郁，而後者的口感豐富，組合起來香味撲鼻。配以芝士忌廉汁、蒜香牛油汁或泰式紅咖喱汁，滋味倍增。（胡振文攝）

【特約報道】還有個多星期就是聖誕節，是否仍在選擇去哪裏吃聖誕大餐呢？要划算、有氣氛、食物質素又高，富豪九龍酒店絕對是心水之選。酒店今年以「Regal Wonderland」為主題，推出豐盛環球美食自助晚餐，更有美式意菜佳餚供選擇，凡於2019年12月17日或之前，預訂雅廊咖啡室及MEZZO之節日餐飲項目（2019年12月24至26、31日及2020年1月1日）並繳付全費，可享低至6折優惠。率先看看以下介紹，哪些啱你口味？

雅廊嘉年華 海鮮迷至愛

酒店的雅廊咖啡室推出「雅廊嘉年華」海鮮自助晚餐，單是海鮮已有20款，海鮮凍盤有波士頓龍蝦、麵包蟹、日本松葉蟹腳、海蝦、翡翠螺及青口，質素上乘，是回本之選。另外設有刺身專區，提供多款新鮮魚生，包括油甘魚、吞拿魚、三文魚、𩶘魚、八爪魚、紅蝦等，鮮甜味美，魚生迷定感滿足。

芝士愛好者必吃瑞士烤芝士，熱溶的芝士倒在新薯及酸青瓜上，形成一條「邪惡」的芝士瀑布。中式美饌方面，必吃香噴噴的鮑魚汁燴花膠，鮑魚燜至腍身入味，鮑汁亦為花膠錦上添花。另外，有熱騰騰的響螺舞茸湯，足料烹調，材料有螺頭、杞子、淮山、舞茸等等，香氣撲鼻，滋補暖胃。其他特色熱葷包括新加坡胡椒炒蟹、黃金蝦、燒龍蝦（配以芝士忌廉汁、蒜香牛油汁及泰式紅咖喱汁）、沙鍋鮑魚、蠔油雜菜燴海參、焗龍蝦配黃咖喱汁、40吋西班牙海鮮飯、烤北京填鴨、原隻火雞，還有廚師即席炮製的香煎法國鴨肝及即切燒肉眼、威靈頓牛柳、蜜糖火腿、聖誕火雞等等。

精美甜品 聖誕甜蜜蜜

至於甜品，糕餅總廚精心設計了多款精緻特色甜點，為佳節送上甜蜜滋味。紅絲絨芝士軟心蛋糕杯顏色吸引，口感柔滑如絲，散發濃厚的節日氣氛。另外還有焗朱古力流心芝士撻、朱古力餅配黑車厘子慕絲、金巴利啫喱配焦糖梨聖誕果子蛋糕、聖誕布甸、牛奶朱古力橙慕絲、巨型火燄雪山等等，被滿滿的甜蜜感覺包圍。餐廳於聖誕及除夕期間（2019年12月24至25及31日）更特別安排魔術表演、小丑扭氣球及人臉彩繪活動，為佳節加添歡樂氣氛。

雅廊咖啡室「雅廊嘉年華」海鮮自助晚餐

供應日期：2019年12月24至26及31日

收費：成人HK$648起、小童HK$398起（另加一服務費）

MEZZO 美式意菜節日美饌

酒店另一間美式意大利菜餐廳MEZZO則於聖誕期間推出「節日美•意半自助晚餐」，推介自助沙律吧，無限量供應波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、巴馬火腿及其他意式前菜，龍蝦肉質結實，鮮味濃郁，鱈場蟹腳更加無人不歡，單是吃這個頭盤已經值回票價，還有干邑蟹肉濃湯及四款主菜選擇。主菜方面，總廚特別推介新穎創作的威靈頓牛柳伴牛肝菌汁，鬆化的酥皮外層包着熱騰騰的牛柳，幼嫩多汁，配上牛肝菌汁，令人齒頰留香。其他主菜則有香煎帶子、紅蝦、黑松露意大利飯、香煎比目魚‧莧菜苗‧燴白豆伴白酒汁及烤聖誕火雞伴香草燒汁，十分吸引。品嘗完主菜後，又怎可缺少特色應節甜品甜蜜白朱古力雪人慕絲？內層是雲呢嗱慕絲及橙醬，口味清新，為你帶來視覺及味覺的雙重享受。

MEZZO「節日美•意半自助晚餐」

供應日期：2019年12月24至25及31日

收費：成人HK$638、小童HK$498（另加一服務費）

富豪九龍酒店

地 址：尖沙咀麼地道71號

查詢電話：雅廊咖啡室 2313 8718 / MEZZO 2313 8778