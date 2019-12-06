三界五行：秋天防燥　合理補水

水，是生命之源，一年三百六十五日，人類都離不開飲水，但是，秋天更為重要，中醫學認為，秋天要預防的就是秋燥，燥字拆開，左邊是火，右邊是喿，喿讀噪。

中國文字非常有趣，喿字由品與木組合而成，象徵樹木上有三隻雀鳥在鳴叫。雀鳥鳴叫是好音，鳥語花香，是宜人的景致。但是，喿字，如果有添加，那就變成「多事」了：加口，是噪音的「噪」；加手，是操控的「操」；加足，是煩躁的「躁」；加水，是洗澡的「澡」；加火，就是燥火、燥熱、乾燥的「燥」。

秋天五行屬金，五臟主肺，火剋金，秋天如果上火，首當其衝受損的是肺，犯了秋燥，咳嗽、便秘、皮膚痕癢是最常見的毛病，要降火，但又不能狂用大水去把火完全澆熄，因為接下來的是冬天，冬天需要生火取暖，如果貿貿然在秋天飲太多寒涼的東西，導致虛火真火都撲滅了，冬天的養生就銜接不來，所以必須細水長流，慢慢滋潤。

上天有好生之德，在秋天賜予人類很多潤燥的物品，天生天養，我們可以好好利用秋天當時得令的菊花、雪梨、雪耳來滋潤肺燥。菊花泡水當茶，待菊花茶水溫降至五、六十度左右，加適量蜂蜜，潤肺、潤腸通便、滋潤皮膚。鮮榨雪梨汁、雪耳燉冰糖，或者雪梨、雪耳、紅蘿蔔煲瘦肉，都是防秋燥的飲品。南方初冬的天氣乾燥，上述飲品也很適合。

方向宇