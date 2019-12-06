PS Awards 2019　芒亨、戰神獲白金獎

PlayStation Awards 2019頒獎典禮踏入25屆，向本年度亞洲及日本地區最暢銷的多款遊戲頒發獎項。（互聯網）

被譽為Game壇盛事， 一年一度的PlayStation Awards剛剛公布得獎名單，這個自PlayStation主機誔生以來已舉辦的頒獎典禮，今年已經踏入25屆，合共向35款PS4及PS3遊戲頒發40個獎項，藉此表揚各大遊戲製作人的貢獻。

先睇「玩家最愛大獎」，名單均是過去24屆PS Awards中獲獎，並於玩家投票中獲最高票數的5款遊戲，當中包括《最後生還者 重製版》、《女神異聞錄5》、《NieR:Automata》、《DRAGON QUEST XI: Echoes of an Elusive Age》、《MONSTER HUNTER: WORLD》、《God of War》及《Marvel’s Spider-Man》。

再睇「白金賞」，即由2018年10月1日至2019年9月30日期間，於亞洲及日本地區累積出貨量及下載量合計超過100萬套的遊戲，得獎名單包括《NieR:Automata》、《God of War》、《Marvel's Spider-Man》、《RED DEAD REDEMPTION 2》及《KINGDOM HEARTS III》。另外又有「金賞」，意即在以上期間累積出貨量及下載量合計超過50萬套的遊戲，較出名的有《PRO EVOLUTION SOCCER 2019》、《FIFA 20》、《RESIDENT EVIL 2》及《Devil May Cry 5》 等等。

針對近年流行的VR遊戲，大會特設VR大獎，得獎者包括《ASTRO BOT：RESCUE MISSION》、《ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN》及《Beat Saber》，全部均於亞洲及日本地區銷量最高。特別一提，為紀念PlayStation 25周年，今年還特設「25周年特別大獎」，得獎遊戲有《FINAL FANTASY VII》、《METAL GEAR SOLID》、《真•三國無雙2》及《人中之龍》，每部均是昔日鉅作，可謂實至名歸。

以上頒獎典禮的得獎名單及直播片段可於以下網址重溫，Game迷不妨放低手掣入內支持吓！