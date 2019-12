PS Awards 2019　芒亨、戰神獲白金獎

被譽為Game壇盛事, 一年一度的PlayStation Awards剛剛公布得獎名單,這個自PlayStation主機誔生以來已舉辦的頒獎典禮,今年已經踏入25屆,合共向35款PS4及PS3遊戲頒發40個獎項,藉此表揚各大遊戲製作人的貢獻。

先睇「玩家最愛大獎」,名單均是過去24屆PS Awards中獲獎,並於玩家投票中獲最高票數的5款遊戲,當中包括《最後生還者 重製版》、《女神異聞錄5》、《NieR:Automata》、《DRAGON QUEST XI: Echoes of an Elusive Age》、《MONSTER HUNTER: WORLD》、《God of War》及《Marvel’s Spider-Man》。

再睇「白金賞」,即由2018年10月1日至2019年9月30日期間,於亞洲及日本地區累積出貨量及下載量合計超過100萬套的遊戲,得獎名單包括《NieR:Automata》、《God of War》、《Marvel's Spider-Man》、《RED DEAD REDEMPTION 2》及《KINGDOM HEARTS III》。另外又有「金賞」,意即在以上期間累積出貨量及下載量合計超過50萬套的遊戲,較出名的有《PRO EVOLUTION SOCCER 2019》、《FIFA 20》、《RESIDENT EVIL 2》及《Devil May Cry 5》 等等。

針對近年流行的VR遊戲,大會特設VR大獎,得獎者包括《ASTRO BOT:RESCUE MISSION》、《ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN》及《Beat Saber》,全部均於亞洲及日本地區銷量最高。特別一提,為紀念PlayStation 25周年,今年還特設「25周年特別大獎」,得獎遊戲有《FINAL FANTASY VII》、《METAL GEAR SOLID》、《真•三國無雙2》及《人中之龍》,每部均是昔日鉅作,可謂實至名歸。

以上頒獎典禮的得獎名單及直播片段可於以下網址重溫,Game迷不妨放低手掣入內支持吓!