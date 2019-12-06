特別版腕錶　宣揚愛心

鐘錶品牌不時邀請名人明星合作設計腕錶，最近Carl F. Bucherer邀請了品牌全球代言人李冰冰合作，設計全新Manero AutoDate LOVE腕錶。腕錶以李冰冰旗下公益品牌L.O.V.E為靈感，這公益組織以關愛生命及環境保護為使命，積極推廣環保及表達愛就是生活的理念。此特別版腕錶以35.5mm直徑錶殼設計，立體時標、太子妃指針、柔和的錶耳線條與錶殼一氣呵成。

6時位置的小秒針盤，綴以L.O.V.E公益組織的小葉子標誌，與8時位置的葉子形時標刻度遙相呼應，寓意愛與關懷，彷彿枝葉般生生不息。腕錶共有9個款式，以18K玫瑰金或精鋼製成，顏色設計大膽鮮明，備有紅灑金、藍綠色及白色珍珠貝母三款錶盤，搭配鑲鑽62顆美鑽或者素金錶圈；分別配以18K玫瑰金精鋼雙色鏈帶、精鋼鏈帶或鱷魚皮革錶帶。搭載CFB1971自動機芯，透過藍寶石水晶玻璃錶背，佩戴者可以欣賞到機芯內部精美的部件和精緻打磨。