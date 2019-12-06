高鐵「粵」玩愈精彩　江門賞楓打卡　廣州全新體驗

秋「楓」起！不知不覺又來到觀賞紅葉的季節，有沒有想過於廣東地區都可以一睹漫山紅葉的風采？位於江門新會的4A旅遊景區圭峰山國家森林公園，正值紅葉綻放的季節，鄰近的廣州亦有不少嶄新景點及體驗，適合一家大小周末短遊。若沒有時間安排自由行，不妨參加旅行社推出的高鐵1至2天旅行團，廣州團HK$399起包來回高鐵車票、住宿及當地交 通，快捷又方便，馬上計劃假期充電之旅吧！

滿山紅葉 打卡勝地

圭峰山國家森林公園是廣東十大名山之一，位於新會城北郊，免費開放。紅葉的最佳觀賞時期為每年的11月至翌年的1月上旬，順着登山古道拾級而上，楓樹林、桉樹林、 松樹林、荷木林、相思林等與原生灌木叢互相輝映，紅黃相間，五彩斑斕，美不勝收。當中三角 楓林是上世紀50年代種植的人工林，其三角楓葉 如掌狀，在中國南方地區較為罕見，甚有特色。

圭峰山國家森林公園

地址：#江門市新會區圭峰路永鎮山門口

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水上茶居 賞景歎美點

欣賞完燦爛紅葉，附近的廣州亦有嶄新的特色景點讓你去發掘。例如最新的水上茶居廣府文化主題遊船，以傳統茶樓建築為設計概念，船上布置講究，加入滿洲窗格、粵劇舞台、青磚紅木等元素，嶺南風情十足。旅客上船後可坐享360度無敵江景，一邊享用廣州特色點心，一邊欣賞珠江兩岸秀麗景致，愜意萬分。

訪傳統市場 辦應節年貨

再過一個月就是農曆新年，不妨到廣州最大最具人氣的一德路年貨市場辦年貨。那裏的貨品琳琅滿目，海味乾貨種類繁多，不論鮑魚、花膠，抑或瑤柱、蝦米等，應有盡有。另外更有應節的利是封、揮春和乾果零食，價廉物美。

水上茶居

地址：廣州市廣州塔碼頭

一德路年貨市場

地址：廣州市越秀區一德路

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慢活之旅 感受惠州恬靜

若同「老友記」出行而為行程傷腦筋，不妨跟團到惠州享受慢活之旅。隨團入住的「海灣半島酒店」依山傍海而建，有私家海岸線，每間房都坐擁海景，並設有1,200米私人海灘，度假一絕。來到惠州，必定要參觀「廣東第五名園」豐渚園，園內採用嶺南傳統建築風格，融合惠州民居院落特色，粉牆黛瓦，古樸素雅，是細味園林風光的好地方。

海灣半島酒店

地址：惠州市稔山鎮融創海灣半島B2棟

豐渚園

地址：惠州市惠城區西湖景區內（近下角南路）

熱推高鐵2日1夜團

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