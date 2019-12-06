生活夜校：香港也會有地震嗎？

早前長洲發生1.4級地震，令大家驚覺，原來香港也會發生地震嗎？

其實地球上每年都會發生數百萬次地震，即每天也發生上萬次地震！只是絕大部分震動都太輕微，大家感覺不到，只有用專業地震儀才能量度出來而已。

中國位於世界兩大地震帶，即環太平洋地震帶與歐亞地震帶之間，受太平洋板塊、印度板塊和菲律賓海板塊的擠壓，地震帶十分活躍。而香港較接近的是環太平洋地震帶，這地震帶貫穿日本、台灣及菲律賓等地區，因此這些地方也較易發生地震，至於香港與這條地震帶有一般頗遠的距離，並非處於板塊邊緣，雖然偶爾會感受到震動，但發生地震的機會並不大。

香港天文台自1905年開始記錄香港有感地震，平均每年約有兩次有感地震，而香港有記錄以來烈度最強的地震出現於1918年，當時震央位於距離香港300公里的南澳島外海，香港的地震烈度約為7度，也是香港歷年來唯一因地震帶來破壞的個案。

自從20世紀以來，中國共發生6級以上地震近800次，幾乎遍布全國所有省、自治區、直轄市及特區，少數例外的就是貴州省、浙江省、香港及澳門特別行政區，可見香港的確是片福地。