【美女饕廚】巴黎甜品篇：不倒下的梳乎厘

Soufflé（梳乎厘）是一種源自法國的甜品，經烘焙後質輕而蓬鬆。Soufflé一字是來自法語中一個動詞──Souffler的過去分詞，意思是「使充氣」或簡單地指「蓬鬆地脹起來」；恰如其名地描述烘焙後的情況。雖然Soufflé多是甜品，但也可以加入肉類或菜類等變成鹹食主菜。而今天介紹的是我最愛的梳乎厘店，位於巴黎7區，大廚為Gérard Idoux，他是少有能將梳乎厘化成餐廳特色菜，甚至能炮製出革命性不倒下的梳乎厘（可維持最少2分鐘），大家想知它的秘密嗎？我從他身上了偷師，現在分享給大家吧！

不倒之謎答案是，登登登櫈，一定要用新鮮沒雪過的雞蛋，而蛋白比蛋黃又要多一點，以及焗烤的溫度及環境控制得宜（用Convection Mode）。

除了Soufflé外，還有其他值得推介的前菜，先來兩款，分別是生牛肉他他和法國鵝肝醬。前者選用法國新鮮頂級牛柳部位，加入洋葱末、酸黃瓜、西洋香菜末、大蒜末、橄欖油、拔蘭地及新鮮生蛋黃混合而成，吃他他最怕配料味道太搶，吃不出牛肉味，但這個味道平衡剛剛好，互相配合，相當不錯，唧一點檸檬汁更能提升牛的鮮味。後者Foie Gras Terrine用新鮮全鵝肝加干邑慢煮而成，像牛油般香滑細膩，送法包一流！

到主菜了，我選了三文魚菠菜梳乎厘，絕對是健康之選。然而我覺得味道較平凡，沒有平常吃到的空氣感，反而口感較像海綿蛋糕，我還是愛甜味居多。

至於甜品，我一口氣柯打了3款甜味Soufflé，分別是朱古力、焦糖味及橙酒味，每個各有特色，都是超好吃。

梳乎厘和Foie Gras Terrine都可以在家自己做，我之前曾在電視煮食節目中教過，大家有興趣想知食譜可以上網瀏覽一下。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）