勞斯萊斯Black Badge Cullinan　暗黑貴族越野王

全新發表的Black Badge Cullinan擁有堪稱世界上最精細的漆面工藝，黑色車漆由工匠一層一層手工漆上，並經過10次手工打磨拋光。（互聯網）

自三年多前起，勞斯萊斯（Rolls-Royce）開始為旗下車型推出最高級別的Black Badge版本。先是Wraith，然後是Ghost和Dawn，現在終於輪到家族中最Young成員Cullinan。

全新發表的Black Badge Cullinan不單止頭冚上的歡慶女神像連底座一併變黑，全車金屬飾件，包括面罩邊框、下進氣口、窗框及尾喉等亦齊齊變黑。此外，車頭、車側及車尾的雙R廠徽更全起用黑底銀字，配上Black Badge標誌性的黑色車漆，成就最深邃的黑色外觀。值得一提是，黑色車漆是由工匠一層一層手工漆上，並經過10次手工打磨拋光，堪稱世界上最精細的漆面工藝。與搶眼黃色手繪腰線，形成鮮明又強烈的視覺對比，正好吸引和滿足新一代超豪華客戶對超凡獨特品味的追求。

性能方面亦提升，所搭載的6.75L V12雙渦輪增壓引擎，經專門調校，最大馬力600ps（+29ps），峰值扭力900Nm（+50Nm）。配合表現敏捷的ZF八前速自動波箱，起步與加速表現穩定力勁。此外，運動化懸掛及制動系統組件設定也經過擾化，增強車輛動態及高效制動性能。