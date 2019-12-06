【特約報道】有沒有發覺天氣一凍，就有種「周身唔聚財」的感覺、總是筋骨痠痛？這與溫度氣候轉變有關。

氣溫降低，會因熱脹冷縮的關係而令肌肉變得繃緊、韌帶柔韌性變差，有時候一不留神、一轉身就拉傷。而且香港冬天普遍濕凍，《黃帝內經》指：「風寒濕三氣雜至，合而為痹。」濕氣會令身體氣血凝滯而產生麻痹，輕則令人感覺筋骨痠痛，重則會使關節腫脹造成關節疼痛。氣虛、血虛者，更會由於身體正氣不足，令外來的風寒濕邪更易來犯，筋骨不適問題更嚴重。天氣問題再加上現代人長時間坐在冷氣房用電腦，維持同一姿勢不動，肌肉伸縮困難，血管也不易伸展，久而久之，筋骨小毛病也變成大毛病。

「骨正筋柔、氣血自流」，要冬天筋骨不痛、氣血暢通，最直接方法就是保持身體溫暖和勤做拉筋。應盡量少吃冰品、多吃熱食，煮食時多加入大葱、花椒、桂皮、老薑等等，性溫、散風寒、理氣升散的食材，令身體從內暖起來。再配合做簡單拉筋動作，能放鬆肌肉、伸展筋骨，還能令血管變年輕。很多客人就算不用減肥，也會勤做「拉筋鬆」養生保健，由專業按摩師協助做拉筋動作，筋骨拉柔軟了，正骨、正脊，無病一身鬆，脂肪也不易聚集在肚腩。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。