昔日放送：日劇十大名醫　年輕版五強係……

昨天跟大家介紹過五位日劇中的名醫，固然是高手中的高手，不過，世代始終要交替，一樣要有新人接棒，今天便介紹五位「年輕版」的名醫，年輕的不但是年紀，還包括心態，他們都有一顆熱誠的心，處處為病人着想，假以時日，他們可能是另一位Doctor X呢！

第一位：藍澤耕作

劇集：《Code Blue》（2008年至2017年）

科系：腦外科

演出：山下智久

在地區醫院急診部門累積了兩年經驗後，為了成為空中救護醫師的藍澤耕作 ，雖然年紀輕輕，但醫學知識豐富又冷靜，技術也極佳，對自己充滿信心。一心只想追求醫術上的精進，認為面對急重症患者是磨練技術的好機會，即使非值班日也留在醫院，等待病患出現。但這種態度也常常令旁人對他產生誤解，大概這就是年輕的通病，但若沒有這種態度，又怎可能在10年之間，由新人醫生變成獨當一面的腦外科醫呢！最重要是，即使他不苟言笑，穿上飛行醫生制服的藍澤醫生，還是那麼有型啊！

第二位：渡海征司郎

劇集：《黑色止血鉗》（2018年）

科系：外科

演出：二宮和也

手術成功率達100%，卻非常有個性的渡海征司郎，對升遷沒有任何興趣，獨來獨往，傲慢的個性令他得罪醫院不少人，大家稱之爲「手術室惡魔」，他的口頭禪是「別煩我」，但觀衆一樣也不覺反感啊，大概二宮和也實在太有觀眾緣吧！

當他所屬的醫院，準備引進最新的醫療器具「醫狙」（Snipe），並提出「醫生的技術並不重要」時，渡海對此感到懷疑，並決心抗爭到底，因為他明白，醫治病人靠的不只是科技，還有心。

提提大家，劇中還有竹內涼真飾演實習醫生，究竟哪一家醫院，可以有這麼多型男醫生啊！

第三位：新堂湊

劇集：《Good Doctor》（2019年）

科系：小兒外科

演員：山崎賢人

新堂湊只是實習醫生，還有溝通能力障礙，加上個性執拗，造成與其他醫生很難妥善溝通！但與此同時，他又擁有超强記憶能力，即使他經常打破醫院的方针，但一切都只是為了拯救孩子的性命，他希望「每個小孩都可以長大」，沒錯，擁有這種心態的，就是好醫生了！

第四位：速水圭吾

劇集：《天空的診療所》（2012年）

科系：駐高山診療所外科(原專攻心臟外科)

演員：向井理

速水圭吾是大學醫院備受期待的年輕心臟外科醫生，卻因上司的命令，在暑假期間到高山診療所服務，在缺乏現代設備與醫藥，超過海拔2000公尺的嚴酷環境中，速水面臨前所未有的挫折與衝擊，但與此同時，他也從中尋獲醫療的原點與意義。「無論多艱難的山，只要一步一步向前，就定能登高，也定能下山，在山裏最重要的是不能放棄，不能自怨自艾，給自己設限。」速水終於明白，不論遇到怎樣的困境，都不要輕言放棄這道理。

第五位：鴻鳥櫻

劇集：《婦產科鴻鳥》（2015年至2017年）

科系：婦產科

演員：綾野剛

長了一個鳥巢頭的鴻鳥醫生，看似個怪人，但其實他對產婦特別溫柔，雙眼不時流露出的溫柔的眼神。而他即使有一絲可能性，也會以拯救患者性命為優先，因為他明白「生產就是奇迹，直到孩子降生為止，任何事情都不可預測。」