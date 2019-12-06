決性11點：色情工業50年

喺上世紀丹麥掀起了一場全球革命，1969年斯堪的納維亞地區一帶嘅國家成為世界上第一個視覺色情合法化國家，即係人民有權拍攝及播放色情影像。據《福布斯》雜誌以主題「色情工業50年」作出深入探討，追蹤成人產業從1969年丹麥歷史性立法到如今嘅演變，當時一位叫Knud Thestrup嘅保守派政治家認為取消對公眾露骨色情圖片禁令，因為佢深信，只有通過廣泛且容易獲得成人電影及雜誌圖片，即可打破色情禁忌，更可截斷地下組織嘅色情製作「財路」，報道指當年不合法色情作品，每年業務收益多達380萬美元，相等於現在2,850萬美元，你話色情幾好賺呢？

當1969年7月合法化生效僅三個月後，丹麥就見證了世界上第一個成人行業貿易展覽會，吸引超過50,000人次入場，證明色情合法化真係有得諗。到七八十年代，唔使問就係色情黃金年代，除住歐美人才輩出，爭相拍攝色情電影，加上錄影帶出現，色慾大電影及或四仔一發不可收拾，亦出現多個色情大亨。自互聯網興起同智能電話普及，人人習慣免費睇四仔，個個都唔願畀錢。習慣唔係問題，講到尾，成人產業現在每年因版權盜版而損失至少20億美元！講咁多，其實都係得一句總結，就係「色情無處不在」！