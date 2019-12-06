男士深夜：做人講良心　睇相要感恩

【靚人靚景：紀念10周年 葵司夏威夷Show Quali】

不論係日本寫真妹又好，AV女優亦好，喺家陣呢個市道如果想推出實體寫真集，唔係咁容易，如果要出寫真集仲要去外國取景就更係難上加難！不過，AV天后葵司要出寫真集，仲要係紀念出道10周年，即使要上太空拍攝都冇問題啦！

【決性11點：網紅棒球場出術 一夜成名】

對球迷嚟講，如果喺激戰中嘅球場上，突然有索女公然露點，大家會望邊？早前喺華盛頓進行嘅美國職業棒球聯賽（MLB）世界大賽系列賽第五場激戰中，候斯頓太空人嘅投手對面，突然有3位索女扯高上衣並露出兩點（直播鏡頭只影到兩位），須知道呢刻係做緊直播，即時引起軒然大波……

【健身女神無敵翹臀 IG粉絲破2千萬】

近年流行追求健美身形，令社交平台湧現大批健身網紅，他們經常在社交平台分享自己的健身日程。現年23歲的Sommer Ray原本是健身教練，16歲時已嬴得健美小姐冠軍。

【決性11點：碧藍航線Coser 忠實呈現超靚美腿】

剛播放不久的《碧藍航線》動畫版，大家有沒有睇呢？雖然動畫重點是各個可愛的艦化娘，但無論作畫及故事發展都屬高水準，如你本身有玩開手遊版的話，動畫版一定不能錯過，早前靚女Coser「板兒」就演繹了《碧藍航線》的《重巡洋艦高雄》……