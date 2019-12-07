香港估估吓：估吓呢個係咩廣告

問：常識題，有乜嘢廣告男女老幼都睇得，但事必要成年人先做得呢？

答：係考車牌呀！根據運輸署網頁，要在本地考取駕駛執照，閣下必須年滿十八歲、體格適宜駕駛、假如有任何身體傷殘，當事人可能須要接受駕駛能力評估，才可申請參加駕駛考試。而駕駛考試亦分為筆試及路試，兩者皆Pass方可成功申領駕駛執照。現今香港人要考牌非常方便，行過路過即可報名，但回到八十年代，香港首家獲得政府認可之駕駛訓練學校，正是1983年成立嘅香港駕駛學院，香港駕駛學院早已有三間安全駕駛中心，分別位於南區鴨脷洲、沙田小瀝源及元朗南生圍，今年八月，位於觀塘有信街「新觀塘駕駛學院」亦正式投入服務，多年來香港駕駛學院拍過不了廣告，除了宣傳公司駕駛課程優惠，更呼籲安全駕駛訊息，例如1988年電視播放廣告，路面總有意想不到事情發生，駕駛者要時刻保持安全車速，否則後果嚴重，但有人話；「揸得快唔代表唔安全」(drive fast doesn't mean unsafe)，究竟信邊個好呢？