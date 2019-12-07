大雪低見13°C　去寒就溫全攻略

來到冬季第三個節氣──「大雪」，氣溫明顯下降，必須注意養生，避免着涼，否則一旦身體機能衰弱，邪氣入體便容易引發感冒。（互聯網）

今天是「大雪」，即冬季第三個節氣，按天氣預報，今明兩天的氣溫持續寒冷，明天最低氣溫更只得12°C呢！這個時候，養生之道在於「去寒就溫」，一方面要防寒，留意禦寒衣物是否穿得夠，另一方面又要避免暴暖而出大汗，令陰津受到損傷。以下禦寒貼士適用於不同對象，希望大家不會冷病吧！

1.嬰兒：一般準則是較成人多穿一件即可；若不確定，可摸摸其額頭、腋下等位置，暖就代表着夠衫，出汗即是着太多。假如嬰兒穿衣過多，有機會出現類似中暑狀況！

2.長者：建議穿兩、三件內衣，再穿一件厚外套便足夠。切勿穿着過多衣服，一來影響活動能力，容易跌倒，二來若室內室外溫差大，衣服臃腫難脫，很容易「焗暈」。

3.孕婦：腹部要保持常溫，懷孕初期不可使用熱水袋，因胎兒發育尚未穩定，對溫度極為敏感，高溫會導致子宮收縮，影響胎位，嚴重更可引致發育畸形或流產。

4.普通人：頭是人體陽氣集中的部位，戴冷帽有助保暖；肩膊則容易受寒邪入侵，可用頸巾阻擋冷空氣。若於戶外工作，切勿長時間置身寒風中或高山地方。

5.寵物：寵物身上的毛可以控制溫度，達致冬暖夏涼的效果，所以不建議為寵物穿上衣服保暖。另外，為免寵物着涼，運動後休息40分鐘才適宜洗澡。