【玄之又玄】為脫單　要幫屋企「裝修」？

渴望遇上另一半的你，勿再守株待兔，是時候主動出擊，為脫單而努力！（設計圖片）

近日開畫的電影《脫單大作戰》，改編自瀏覽量勁破1,000萬的爆紅日本漫畫，講述一直遇人不淑的女主角，下定決心要談一次以結婚為目標的戀愛，其故事的確Hit中不少女人心。事實上，今時今日有不少時代女性都面對急於「脫單」的困境，但原來站在玄學角度，「裝修」一下屋企是打破悶局的好方法，當然所謂「裝修」不等如要拆咗間屋，小修小補，或出動小擺設一樣Work，以下是其中4招，單身貴族們不妨參考一下。

第1招：暖色代表冷色

若家居以黑白、藍色等冷色調為主，桃花運會受到壓制，所以最好轉用亮麗的暖色調，尤其是大齡剩女更加要改變，並以粉紅，淡黃為首選。

第2招：睡房轉用暗鏡

愛美的女性多會在睡房擺放鏡子，但其實在風水學上，鏡子不利桃花運，尤其是能照到床的鏡面布置，更有機會令戀情告吹，就算真的要放鏡子，亦應選擇暗鏡。

第3招：切勿堆放雜物

睡房內不宜堆放過高或過多的物品，這對愛情磁場很不利，所以要好好執拾一番，調整收納策略。同樣地，床底亦應避免堆積過多的雜物，要保持通風，否則會對愛情造成損害。

第4招：桃花位插鮮花

家居中的桃花位影響着主人的桃花運，在桃花位擺放一個注了清水、插上鮮花的花瓶，有助催動桃花，但切記鮮花必須在凋謝前換掉，否則會令戀情產生缺陷。