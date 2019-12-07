Cashmere羊絨服飾殿堂級品牌Loro Piana，以往設計多採用Earth Tone、杏色或淺淡色調等中性設計。今個秋冬品牌罕有地打破這傳統框框，在系列注入大量鮮艷色調，包括鮮黃、鮮綠、粉紅及橙紅色等，令優雅的羊絨服飾感覺更Trendy。除顏色外，服裝款式都加入Trendy元素，其中一款粉紅色雙層斗篷以最頂級的Baby Cashmere小山羊絨製成，Baby Cashmere是從小山羊身上一生只能採集一次的珍貴小山羊絨。每頭小山羊可梳出80克纖維，當中只有30克纖維可適合製造服飾，從而做出極幼滑纖細的質感，因此極之珍貴罕有。斗篷口袋採用略傾斜剪裁，容易將手插於口袋保暖。

內扣設計更修身

品牌著名的大褸款中以鮮黃色束腰大褸最矚目，此大褸同樣以雙層Baby Cashmere製成，內側採用兩個皮革環扣固定，穿起更為修身。另一款雙層羊絨束腰大褸雖採用品牌經典的駱駝色設計，但領口及袖口下襬、以及口袋和腰帶飾有絲緞細節，光面質感令大褸更加吸晴。針織上衣、半截裙或是配飾等同樣大玩鮮色設計，紅橙黃綠藍紫等色調更為豐富，配搭鮮艷裝束作Colour Blocking配搭，或是撞深色裝束作為Highlight都非常不錯。

模特兒：Polina P@ Primo

化妝及髮型：Rebecca Ng @Rebecca Makeup & Hair