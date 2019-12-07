三界五行：冬季養生　補水保濕

冬天與其他季節一樣，人類都需要適當補充水分，如果「制水」，不但不衞生、不養生，甚至有可能危及生命。

冬天雖然不像夏天那樣大量出汗，但是，手掌、腳板、頭皮、腋窩，以及全身皮膚，都會稍稍地微微出汗的，所以很多名貴的冬令護膚品，都有補水、保濕功能。另外，我們呼吸的時候，也有水分從鼻孔、口腔排出，這現象在平時不容易發覺，但當氣溫下降到一定程度，我們就看見有水蒸氣從口、鼻走出來。

冬天人體缺乏水分，皮膚就會乾燥、爆裂，這是我們可以看得到的，用護膚品是指標，標本兼治的辦法就是適當飲水。我們必須警覺，我們看不見的鼻腔、咽腔、血管、心肺，缺乏水分時也會乾燥，甚至爆裂，冬天容易流鼻血、喉嚨乾燥，這是大家都知道，但被忽略的是，乾燥的血管可能會像乾燥的水管一樣容易爆裂。更嚴重的，通常冬天我們都會食較多的肉類，脂肪一定增加，如果年紀大了，新陳代謝減慢，血管壁上黏附的雜物也會增加，人體缺乏水，血液就會變稠，血壓高、血脂高、膽固醇高，這就很容易出事。

冬天宜飲溫水，如果嫌白開水淡而無味，可飲養胃的黑茶、六安籃茶（是黑茶，不是六安瓜片茶）、六堡茶、熟普洱、紅茶。體質較弱，畏寒怕冷人士，可用杞子，或紅棗（去核）泡水當茶飲，活血，補而不燥。

方向宇