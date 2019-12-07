澳門牛迷　開Denim Store圓夢

想喺香港買到美式復古風格服飾，相信好多人第一時間必定會諗起TAKE5，琳琅滿目的日本牛仔褲及復刻軍服，鍾情呢類衣着風格的男士上到去都實會買到唔捨得走。但你又知唔知其實澳門亦有一間同樣主打引入復刻風格牛仔服飾的GENE DENIM STORE，主理人Cyrus於澳洲留學時期開始接觸牛仔服飾文化，自始對牛仔褲的狂熱一直有增無減，回到澳門後於機緣巧合下取得到幾個日本品牌的代理權，所以去到2015年就萌生開設澳門首間以復刻風格牛仔服飾為主打的店舖，將包括：Buzz Rickson's（日本軍事復刻品牌）、DOUBLE HELIX（日本馬革皮褸品牌）、FULLCOUNT & CO（大阪牛仔褲品牌）、Mister Freedom（美國復古風格品牌）、MOMOTARO JEANS（岡山牛仔褲品牌）、OLD CROW SPEED SHOP（美國復古機車品牌）及Red Cloud & Co.（中國牛仔褲品牌）等等在內的多個日本及美國服飾品牌引進店內，希望可以藉此匯聚同好並將復刻服飾文化推廣出去。