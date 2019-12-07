本日日本：大阪高樓　夜觀「幻想」飛雪

大阪冬日雖冷，但要看下雪，卻是可遇不可求，除非你登上大阪市的「阿倍野Harukas 300」展望台，今冬每晚它都會落下「幻想」飛雪。跟光雕Show團隊NAKED合作到第6年的「大阪光之幻想 BY NAKED ‐Crystal World‐」活動，今年以「奇蹟擁抱雪花紛飛」為主題，透過先進光雕投影技術，讓大家在展望台的玻璃窗上，看到一幕幕雪花紛飛場面，配合玻璃後的真實大阪夜景，令人感覺如幻似真。特別留意是在58樓至60樓的中庭廣場，會同時搭建了一座像雙子塔的15米高裝置，光影效果能跟現場觀眾互動，來到不能錯過體驗。

阿倍野Harukas「大阪光之幻想 By Naked ‐Crystal World‐」

日期：即日至2020年3月31日

地址：Harukas 300（展望台）（大阪府大阪市阿倍野區1-1-43）

時間：即日至1月16日 5:30pm至9:40pm （1月17日至2月13日 6:00pm開始 / 2月14日至3月31日 6:30pm開始）

展望台門票：1,500日圓（約HK$108）