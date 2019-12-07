美式Fajita　熱辣辣沙律

以為美國菜就只得漢堡包、薯條這些Junk Food，又或者重量級牛扒？選擇當然不止這麼少，Fajita就是其中之一。美國人又稱Fajita為Tex-Mex，意思就是德州與墨西哥菜的混合，通常會配Taco或粟米片食用，主要食材有牛肉、雞肉、芝士、酸忌廉及大量蔬菜，可視之為熱食版沙律，有興趣可以跟IG＠foodguidevideos自製這款惹味美國菜。

材料：

雞胸 1件

紅燈籠椒、黃燈籠椒、洋葱 各1個

鹽、胡椒、辣椒粉、孜然粉、蒜蓉粉 各1茶匙

醬汁：

橄欖油、檸檬汁 各3湯匙

黑糖、辣椒乾、鹽 各1茶匙

生菜、牛油果 各適量

做法：

1. 煎雞胸、紅椒、黃椒、洋葱，加鹽、胡椒、辣椒粉、孜然粉、蒜蓉粉調味。

2. 大約炒5分鐘至雞肉熟透。

3. 將雞肉切件。

4. 混合橄欖油、檸檬汁、黑糖、辣椒乾及鹽，製成醬汁。

5. 在碗內鋪滿生菜，放上雞肉、炒蔬菜及牛油果。

6. 淋上沙律汁拌勻即可。