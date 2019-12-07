【酒遍天涯】貴買平喝

上星期約了兩位舊同學晚飯，大家一起晚飯品酒十幾年，多以Burgundy為主。同學A一早準備了一瓶「愛侶田」Les Amoureuses（有人譯作「愛侶園」，但本人不太喜歡「園」這個發音跟愛侶放在一起！）Les Amoureuses是法國Burgundy中Côte de Nuits區Chambolle-Musigny村的一塊一級田（1er Cru），法文名字意思是「戀人們」。日本漫畫《神之水滴》中「十二門徒」的第一門徒就是來自這塊田。

雖說是一級田，但這塊田的酒無論品質和價格都比很多特級田（Grand Cru）還要高。「愛侶田」無論風格或名稱都充滿着愛意，是甚為浪漫的酒。（別問為甚麼我們三個男人會喝這一瓶浪漫的酒，是同學A之選。我當晚帶的一瓶是1935年的紅酒，其實應該為當晚主角！）

這瓶「愛侶田」出自酒莊Domaine Comte Georges de Vogüé，我們多年來不知浪費了多少瓶這個酒莊的酒，皆因這個酒莊的風格太「硬」太「實」，需要存放多年才適合飲用，也因此需要特別長的時間去醒酒。同學A已經提早了11小時去開這瓶酒，可惜到晚飯時我們試酒便知道醒酒時間還是嚴重不夠，於是決定違反飲Burgundy酒的一大禁忌，為求加速醒酒的速度用醒酒器（Decanter）去醒酒。再過多3小時，酒終於有了變化，酒精的氣味終於出來了，但這是酒醒的前期階段，還有一大段時間後酒才進入可被欣賞的狀態，酒的香味才會慢慢滲出，然後才到酒身的層次在數小時內一層一層的展現出來，而且在每一段時間的變化雖然不同但卻又是相當吸引，好比開花的過程，每個時段都有其魅力所在，直到全面盛開的狀態，才令人不禁「嘩」的一聲，希望時間就可以停留在這一刻。這就是我覺得Burgundy酒其中一個引人入勝的地方。

回說那瓶1995年的「愛侶田」，同學A早上8點開，晚上7點Decant，期間不斷去試洒，直到晚上10點半也只能感覺到它微微進入可以準備開花的狀態！其實是因為這瓶由原箱買來的紅酒本身狀態、保全都非常好，所以變化比一般慢，酒還是太年輕、還未成熟，我們又一次「Kill the Baby」（感覺就有點像生果未成熟時就強行拿來吃）。

這箱酒他還剩下11瓶，我們相約十年後再試第二瓶。其實紅酒在醒酒處理的部分最為重要，在我而言，怎樣醒酒比買甚麼酒重要，一支醒好的數百元酒會比未醒好的數萬元酒好喝得多。以我所見一般人都是「貴買平喝」，喝不出葡萄酒的真正價值。

很多人手執過萬元紅酒，喝在口裏卻是數十元的味道。紅酒要存放幾多年、醒酒要多少時間，要看很多方面亦取決於那瓶酒的狀態，其實亦是一門高深的學問，需要長時間去累積經驗。一句老套說話其實正好表達：「It's all about timing！」愛情不也是這樣嗎？這瓶「愛侶田」開得不合時宜並不等於這瓶酒不好，這個道理愛侶們都是應該懂的。話說回來，其實當晚的主角應該是我帶的1935年的紅酒！究竟那瓶酒如何？下期再續！