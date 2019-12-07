通車啦！帶你認識澳門輕軌（路線篇）

興建多年、耗資過百億澳門幣的澳門輕軌列車網絡，預計由澳門半島線、氹仔線及石排灣線等路線組成，計劃會覆蓋澳門半島、氹仔和路環等地。其中往來海洋站至氹仔碼頭站的氹仔線將會是最先通車的一條線，將於下周二（12月10日）正式開通，首班載客列車於下午3時33分開出，由當天至今年12月31日，職員會在閘口向乘客派發單程票，乘客可憑票進站乘車。

作為澳門首個軌道交通項目的輕軌系統，既為居民，亦為旅客帶來便捷、舒適又環保的全新公共交通出行體驗。即將通車的氹仔線全長9.3公里，共設有11個車站，以氹仔碼頭作終起點，途經機場、科大、路氹東、東亞運、蓮花口岸、路氹西、排角、運動場、馬會及海洋各站，覆蓋了氹仔市中心、路氹舊城區及旅遊區，並串連澳門海、陸、空三個重要出入境口岸，大大免卻了截的士等巴士之苦。作為旅客，最驚喜莫過於氹仔線連接了多間酒店，於新城大馬路的路氹西站落車，便可到達威尼斯人酒店、巴黎人酒店、新濠影滙；至於在路氹東站落車，新濠天地及永利皇宮兩大綜合度假酒店亦近在咫尺，難怪讓旅客相當期待！