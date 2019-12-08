香港估估吓：《絕對空虛》被改惡搞成哪首歌曲？

八十年代的TVB，扮嘢人才輩出，而TVB當然不會浪費他們的才華，於是在1986年代推出名為《金像獎歌曲頒獎典禮》的搞笑節目，於《歡樂今宵》播出，這個「頒獎典禮」一共舉行過三屆，以歌曲頒獎典禮形式模仿歌手、影視名人，不但讓TVB一眾藝人發揮扮嘢本領，而「改編歌」的歌詞也令人捧腹大笑。

當中又以1986年的第一屆最經典，盧海鵬搞笑作品《幾許瘋語》相信大家都好難忘，不過最爆笑的，可能是阿燦廖偉雄的《蝕到空虛》，呢首歌改編自蔡楓華的名曲《絕對空虛》，蔡楓華的台風本來已經好「精彩」，經過廖偉雄化身「蔡燶華」作誇張演繹，無論舞姿及「嘴型」都成為笑點！

此外，作詞的也應記一功，唱出老闆「蝕到空虛」的心聲，想起來，現在不少老闆，心中都在唱着這首歌呢！

《蝕到空虛》

夜店一個角落裏

獨坐以黑暗作伴侶

隔數張枱那處

是對寒酸愛侶

食晒都要坐落去

實在我喊得一句句

碎了的心再碎

蝕到直黐晒線

拿起把刀斬過去

蝕到空虛（實際當衰）

無人幫襯似廢墟

蝕到空虛（實際當衰）

無人吔嘢我淚垂

仍然是無客

從未發巿

我要蝕到哪年期

仍然是無客

從未發巿

這樣蝕法確「驟忌」

若係你做老闆

若係你又咁慘

你都谷氣