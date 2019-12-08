香港估估吓：《絕對空虛》被改惡搞成哪首歌曲？
2019年12月08日 08:00
東網電視更多新聞短片
香港估估吓：《絕對空虛》被改惡搞成哪首歌曲？（互聯網）
八十年代的TVB，扮嘢人才輩出，而TVB當然不會浪費他們的才華，於是在1986年代推出名為《金像獎歌曲頒獎典禮》的搞笑節目，於《歡樂今宵》播出，這個「頒獎典禮」一共舉行過三屆，以歌曲頒獎典禮形式模仿歌手、影視名人，不但讓TVB一眾藝人發揮扮嘢本領，而「改編歌」的歌詞也令人捧腹大笑。
當中又以1986年的第一屆最經典，盧海鵬搞笑作品《幾許瘋語》相信大家都好難忘，不過最爆笑的，可能是阿燦廖偉雄的《蝕到空虛》，呢首歌改編自蔡楓華的名曲《絕對空虛》，蔡楓華的台風本來已經好「精彩」，經過廖偉雄化身「蔡燶華」作誇張演繹，無論舞姿及「嘴型」都成為笑點！
此外，作詞的也應記一功，唱出老闆「蝕到空虛」的心聲，想起來，現在不少老闆，心中都在唱着這首歌呢！
《蝕到空虛》
夜店一個角落裏
獨坐以黑暗作伴侶
隔數張枱那處
是對寒酸愛侶
食晒都要坐落去
實在我喊得一句句
碎了的心再碎
蝕到直黐晒線
拿起把刀斬過去
蝕到空虛（實際當衰）
無人幫襯似廢墟
蝕到空虛（實際當衰）
無人吔嘢我淚垂
仍然是無客
從未發巿
我要蝕到哪年期
仍然是無客
從未發巿
這樣蝕法確「驟忌」
若係你做老闆
若係你又咁慘
你都谷氣