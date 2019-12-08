【心理測驗】你係邊種功能的老婆？　

老婆有好多種，你最想做邊一種？有得揀，當然係做老公識錫你嗰種老婆啦！(設計圖片)

一直以來，女人當自強是不少劇集探討的題材。熱播劇集《多功能老婆》講述美麗時尚的「多功能」主婦，因丈夫出軌，獨力帶着兒子生活。女人因男人的不忠而失落，又因另一男人的深情而重拾自信。各位絲打，想知道自己將會是那類型老婆嗎？不妨玩玩以下的心理測驗，最後把所有答案的得分計算起來，便知道自己所屬的類型了。

【Start】

問題1：以下哪個是你的Dream House？

A.散發歐洲古堡風格的別墅（1分）

B.位於小島上的小白屋（2分）

C.被森林包圍的小木屋（3分）

問題2：你覺得門口放甚麼最吸引訪客？

A.大花瓶（3分）

B.大魚缸（1分）

C.抽象藝術品（2分）

問題3：你最想擁有哪款衣櫃？

A.可令衣服帶有芳香的衣櫃（2分）

B.以人面辨別技術開關的衣櫃（3分）

C.具有抽真空功能的衣櫃（1分）

問題4：你喜歡怎樣設計的書房？

A.品味主題：名師出品的枱及椅（2分）

B.才俊主題：必須要有大班椅（1分）

C.懷舊主題：擺放類似學校的木枱木椅（3分）

問題5：你喜歡哪款主題的睡房？

A.單一的色調（1分）

B.圖案主題，如方形、圓形等（3分）

C.大自然主題（2分）

問題6：你喜歡哪款設計的鏡子？

A.幾何形（2分）

B.圓形（3分）

C.方形（1分）

結果分析

A.6-8分：你是經典黃臉婆

「我返工已經睇老闆臉色，放工後，又要照顧屋企班大爺，我仲邊有時間打扮自己呢？」自從婚後，你的臉色愈變愈「黃」，尤其是有了自己的孩子後，你更連身材也懶理，且不時跟老公吵鬧。建議你偶爾製造生活小情趣，可令家庭關係變得更融洽。

B.9-11分：你是事業型老婆

「同學仔啲媽咪都帶佢哋去主題公園玩，媽咪你幾時陪我去玩呀？」由於你是個事業心極重的女性，就算婚後，亦堅持要有自己的事業，所以不時聽到孩子有這類投訴。其實你本身也具備傳統女性的美德，尤其擁有了得的廚藝，建議你不妨集中時間在這方面發揮。

C.12-14分：你是守財奴老婆

「正所謂『慳得一蚊得一蚊』，一分一毫咬出來都有血有汗！持家點可以唔慳呢！」視錢財如命的你，是個不折不扣的守財奴老婆。就算生活有多壓力，但只要有任何消費着數情報，都會令你非常雀躍。建議你購物前必須三思，以免購買了一些不必要的東西。

D.15-18分：你是Hea爆型老婆

「老公你對我千依百順，嫁給你，我真係最幸福的女人呀！」其實拍拖期間，當你覺得關係處於穩定的狀態時，你已開始百分百依賴對方，而對方亦把你照顧得無微不至，婚後你怎會不繼續這個心態？建議你偶爾製造生活小驚喜，如用廚藝進一步「綁緊」對方。