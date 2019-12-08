順風快遞：機票平咗再加碼

就到聖誕，大家是否已經Holiday mood呢？如果係咁，不如花數一兩分鐘睇睇航空公司優惠啦！今次地點有日本、越南和杜拜都有最筍優惠，計劃飛一轉都唔錯呢！

【樂桃航空 3人成行飛大阪沖繩有7折】

放假幾時都想去日本？咁就啱啦！樂桃航空即日至12月22日推出3人或以上同行即享七折優惠機票，機票種類為最便宜的Simple Peach票，目的地是直航的大阪（最低票價由HK$730減至HK510）和沖繩（最低票價由HK$390減至HK270），出發日期更可至明年3月26日。

順便畀小小提示大家，此優惠需所有人「齊上齊落、齊去齊返」，而每次預訂人數最多為9人，即10人以上需分兩次作有3人同行的預訂，之後再揀選所需托運行李數目，咁就可以慳到盡啦！

【阿聯酋航空 買機票送住宿兼行李加碼】

冬日是暢遊中東的最好時機，阿聯酋航空最近再提供多一個理由前往，即日至12月15日預訂，出發日期為2019年12月5日至27日，或2020年1月3日至5月31日，便可享有香港來回杜拜經濟客位價格由HK$2,999起，商務客位則為HK$16,990起。此外，前者可入住兩夜杜拜Rove at the Park或Rove Healthcare City；頭等或商務客位則可入住Address Hotel Sky View或Address Dubai Mall。加上額外10公斤託運行李限額，真係又玩又買都唔怕超重啦！

【越捷HK$188 賀4條新航線開通】

要數近年最積極的航空公司，優惠頻頻的越捷絕對是其中之一。今次他們為慶祝大叻至首爾、芹苴至首爾、芹苴至台北及河內至峇里島，共4條國際航線開通，於2019年12月10日至12日期間，每日黃金時段下午1時至3時，推出全線數百萬張HKD188起的超平機票，而出發日期為2020年1月3日至2020年10月24日，明年想去越南的朋友不要錯過啊！

網址：www.vietjetair.com