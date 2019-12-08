2020年年度顏色係……

2019年即將過去，各大外地網站除為今年時裝潮流作出回顧外，亦率先為2020年潮流作出預測。顏色界權威Pantone剛公布了2020年最熱門顏色，其中Classic Blue更被選為2020年年度顏色。據Pantone代表講請大家不要從政治角度去詮釋這Classic Blue，這顏色純粹可帶出「Calm, Confidence And Connection」，並帶出可靠同安穩的感覺去迎接另一個時代，並鼓勵大家去擴闊大家的想法咁話。

這種同時被稱為Cobalt Blue或Royal Blue的顏色， 從NASA太空衣、到Facebook標誌或是各式各樣物件中都非常普遍，不過以往在時裝界上就未算太流行，風頭一直被深沉的Navy Blue海軍藍所搶去。不過來年春夏季，多個時裝品牌包括Balenciaga、Marni、Gucci及Marc Jacobs等，紛紛推出Classic Blue的裝束，不少更是Total Look的着法。各位潮人想率先走在時代尖端，快入手或着Classic Blue服飾上身啦！