三界五行：養精蓄銳　等待東風

四季養生一環扣一環，「上醫治未病」，養生是要在上個季節養好身體來迎接下一季。（互聯網）

12月7日是節氣「大雪」，冬季的六個節氣：立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒，過了大雪，在理論而言，這個冬季就只剩下一半了，但在實際上，過了立春，仍然寒冷，文雅的說法是「春寒料峭」，更加寒，也就是俗語所講的「倒春寒」，「冬寒冷肉，春寒冷骨」，因為春天潮濕、濕冷，是揮之不去的冷徹骨。這是因為冬季的冰雪融化，釋放出來的寒氣，南方雖然沒有冰雪，但只要吹北風或東北風，也是寒氣逼人。

中醫有專題研究春季疾病，把春季常見病、流行病，統稱為「溫病」，一言蔽之，就是「冬不藏精，春必病溫」，冬天把身體養好了，精氣神十足——春生、夏長、秋收、冬藏，冬天養生之道，首重一個「藏」字，這樣，明年春天病痛就少。其實，四季養生一環扣一環，冬季養好身體，春季就少病；春季養好身體，夏季就少病；夏季養好身體，秋季就少病；秋季養好身體，冬季就少病。「上醫治未病」，冬病夏治，夏病冬治，其實，這樣的「治」，就是「治未病」，預防勝於治療。

人類平均年齡是140歲，達不到這個指標，古時是：戰亂、饑荒、醫療技術差、公共衞生不講究，現代這四種因素都消除了，新的因素最主要是：不良生活習慣、捱夜、睡眠不足、暴飲暴食、運動少、吸煙、酗酒，欲望太多，包括物欲、權力欲、金錢欲、情慾，總的來說，就是不懂養生，尤其是冬天養生。

方向宇