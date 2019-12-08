Nissan Serena e-POWER　另類混能

一般揀得中型家庭MVP都是貪其寬敞、舒適、實用的車廂空間和多變的座位布局，當然低油耗都是考慮重點之一。最近日產（Nissan）全新引進搭載嶄新電氣化動力系統的Serena e-POWER，據廠方公布的平均耗油量低見24.4km/L（JC08），足足比汽油版慳47%。如此低油耗表現，與NOTE小型揭背車相若。

全新Serena e-POWER跟傳統混能車一樣，有齊引擎、電動馬達和鋰離子電池，但又有別於傳統混能車，引擎只負責供電，全時以電動馬達驅動，並由鋰離子電池儲電，完全不受外置充電限制。負責驅動的電動馬達擁有136ps最大馬力，320Nm大扭力更能瞬間全數釋放，滿載上斜坡都輕鬆到爆，力的表現可媲美傳統3公升自然吸氣引擎。至於所搭載的1.2L直三引擎，只用作發電，為車載的鋰電池充電然後驅動電動馬達，甚至直接驅動電動馬達。

車載跟LEAF「e-Pedal」差不多的e-POWER Drive單腳踏操控系統，只需控制油門腳踏便可控制車速，踩下加速，鬆開減速，當全鬆開座駕會慢慢停下，操控簡單，而且大大減少了使用制動腳踏的次數，減少駕駛疲勞。有鑑於以電馬達來驅動，在起步至時速30km/h、減速至25km/h以下和倒車時，行車尤其寧靜，為保障行人安全，會伴隨警示聲響，讓附近行人提高警覺。

規格表

車型：五門七座位混能MPV

馬達：交流電動馬達

引擎：直三Twin VTC

容積：1,198c.c.

最大馬力：136PS

最大扭力：320Nm

驅動：前置電動馬達、前輪驅動

懸掛：（前）獨立麥花臣式支柱、（後）扭力桿

制動：（前）通風碟、（後）碟式

平均耗油量：24.4km/L（JC08）

車身體積：4,770×1,740×1,865mm（長×闊×高）