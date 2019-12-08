美食婷：冬日好「參」進補

秋冬天氣乾燥，我美食婷除了狂搽護膚品同敷Mask，仲要從內在進補，要數滋補的食材，參類就是其中一種，不過唔同的參就有不同功效，而且唔係人人啱食，趁去找註冊中醫師彭明慧醫師把個平安脈之餘，順道請教她進補之道。

黨參

味甘帶微酸、性平。入脾、肺經，對體質虛弱，氣血不足，臉色枯黃，以及病後產後體虛人士來講，能補中益氣，健脾養肺。肝火盛者或感冒發熱人士則不宜食用。

丹參

味苦、性微寒。入心、肝經。能活血通絡、涼血消腫，適合高血壓、高膽固醇患者、紅腫痤瘡患者食用。有指丹參能抑制血小板聚集，凝血功能不足者千萬不要吃，此外，孕婦和月經過多的女士亦不宜。

人參

紅參、高麗參、太子參和鮮人參都屬此類；人參性微溫，味甘微苦，入心、肺、脾經，能補五臟之氣、抗疲勞、抗衰老、提高人體代謝與免疫功能，很適合於冬天使用，很適合氣虛體弱、貧血怕冷、精疲力弱人士食用，不過血壓高或患感冒的人士要留意，食用後有機會令病情惡化；情緒躁怒人士過度溫補，反令肝火過旺，易亢奮煩躁。而且人參不宜和白、青蘿蔔同吃，以免破氣。

花旗參

味甘、性涼。入肺、心、腎經，夏天較適合食用，對氣陰兩虛，表現「虛熱」的人，吃了能益氣養陰、清熱生津。何謂虛熱？如經常戶外工作而汗多，有口乾、易疲倦、睡眠盜汗、手心熱、顴紅、皮膚乾燥等症狀就屬虛熱。不過體質虛寒，經常腹瀉人士就不宜吃，而且亦不應和破氣的白、青蘿蔔一齊食。

沙參

味甘、性涼。入肺、胃經，潤肺止咳、滋陰養胃。肺熱痰黃久咳、胃酸倒流等人適用，若脾虛易便溏、寒咳不宜吃。在選購沙參時，要留意其有分南北，南沙參主力清肺、北沙參夠滋陰。

辨清自己啱食咩參後，都要識煮，大部分的參類主甘苦味，平常大家都會用來燉湯，如人參燉雞等，但其實帶甘苦味的人參類，和油分高的肉類很夾，無論用來燜鴨或煮五花腩，入口微甘又去膩，至於回甘帶甜的花旗參，則適合配海參如螺片或蔬菜。和煲湯不同，如果你要用來煮餸，最好先將乾製的參類加點水浸泡蒸軟才入饌，便於烹調。