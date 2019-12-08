率先跟！用Pantone 2020代表色扮靚！

色彩權威機構Pantone每年都會根據各個範疇，由設計、時裝甚至建築界作參考，去選出一個指標性的年度代表色。隨着2020年快將來臨，Pantone亦公布2020年度的代表色為「經典藍」Classic Blue（色號：19-4052）。這個讓人想起天空與大海的色調，予人安寧、沉靜及和平及之感，既耐看又百搭，不管是甚麼場合都容易着上身，就算用於妝容或當作甲色心很適合，以下精心挑選了數款藍色化妝品及甲油供大家參考，想搶先在2020年頭光彩照人的女生快看過來！

雖然藍色大多出現於眼妝，但其實不一定要整個眼窩塗上藍色眼影才好看，也可以學最近宣布訂婚的荷里活女星Emma Stone、韓國女神未慧喬及女子天團BLACKPINK成員Jennie般，以藍色眼線Smoky Eyes、貓眼妝取代大範圍的眼影妝。這種非傳統的眼線妝非但不奇怪，反而令眼神更加深邃動人又帶點嫵媚感，愛新鮮感的女生不妨一試。

甲色方面，藍色一直是大熱色，尤其是略為深色又有個性的「經典藍」Classic Blue，更是女生常用色調。除了單色塗法，也可在藍色底色上加上閃石或圖案飾，令藍色美甲看起來沒那麼單調，又能湊一湊Pantone色熱潮。