時尚珠寶　打造閃爍Party Look

每逢到聖誕節，女士們都會為派對穿搭而花盡心思，但單靠性感漂亮的服飾還是不足以突圍，總需要配襯一些珠寶為打扮增添閃光。珠寶唔一定珠光寶氣，如果你追求與別不同的摩登風格，美國品牌DAVID YURMAN或許正合你心意。它將藝術感融入到珠寶設計，打造出充滿雕塑感的作品，只要懂得Mix & Match，就可為派對造型Level Up。

【名人紅星追捧】

備受畢彼特、麥當娜、Rihanna和Naomi Watts等名人紅星喜愛的DAVID YURMAN，於1980年由David Yurman及其妻子Sybil一同創立。由於二人分別是雕塑家及畫家，令品牌的珠寶首飾散發濃厚藝術風格。其中最為人熟悉的Cable系列中的扭紋靈感，便來自他用於焊接雕塑的青銅棒，David將多條金屬絲扭繞成螺旋狀，並在末端以彩色寶石作為點綴，打造出富紋理感的時尚手鐲，而Cable扭紋亦成為了品牌每個設計的精髓。

【首飾光彩耀眼】

今個聖誕無論你是Dress up或Dress down，DAVID YURMAN的經典系列都是不二之選。象徵着品牌獨一無二設計語言的Stax系列，結合了傳統扭紋、扣環單鏈和多切面金屬，充分利用紋理和金屬飾面打造出光彩耀眼的珠寶首飾。採用彩色寶石、珍珠與貴金屬球體的「Solari」系列，充分展現了球體的簡約優雅，手鈪或戒指都非常適合近年流行的層疊佩戴，可隨意搭配出個人Style。星形紋樣的Starbust系列啟發自巴黎火燄照亮夜空的情景，而源於Starburst的Supernova系列的放射式星星圖案，均為打扮注入節日氣氛。

鍾情彩色寶石的女士，可考慮Novella和Chatelaine系列，設計師將建築美感與多樣性的精緻寶石結合，展現了David Yurman高超的雕塑技藝以及Sybil對色彩的敏銳眼光。

【摩登輕奢設計】

除DAVID YURMAN外，來自瑞士的珠寶品牌DE GRISOGONO今季也帶來多款展現摩登氣息的輕奢式設計。當中的Toi & Moi系列以交錯環繞的圈環設計，賦予首飾展現生命力的形態，令不同角度鑲嵌在貴金屬圈環上的鑽石，在光線照射下閃現不同光彩，搶盡焦點目光。