防盜資料卡　放入銀包就用得

市面上不少信用卡都採用感應式付款功能，就連新一代身份證亦加入RFID存取技術，令大家愈來愈關注RFID 智能卡的保安問題，因遇上使用RFID掃描器的黑客，就有機會被讀取有關卡內資訊，例如信用卡號碼、身份證個人資料等。最近美國SECUREDATA推出的防盜資料卡SecureCard，只需放入銀包，即可保護錢包內的信用卡、身份證等RFID智能卡，避免金錢損失、個人資料外洩、降低身份盜竊之風險。

SecureCard尺寸與一張普通信用卡無異，只有8.6×5.6cm重4.5g，能簡單放入銀包。SecureCard採用E-Field技術，能進行兩階段保護，首先將偵測範圍內的RFID掃描器，並主動製造白噪音（White Noise）以屏蔽其他智能卡之資料。此外，配備射頻封阻元件，阻擋訊號存取，足以阻擋30呎（9.1 米）距離內的資料盜取，通過美國驗證機構NTS的獨立測試，而且卡內微晶片可保護多達10萬次周期，相當耐用。

SecureCard由RFID Tag配合天線組成，毋須電池運作，放入錢包內，即可保護多達6張智能卡。若使用長型錢包，只需使用兩張SecureCard，即可提供保護。SecureCard加入信用卡的塑膠質料作為外殼，軟身具彈性之餘，背面特地加入保護層，在正常使用情況下，壽命可達3年或以上。