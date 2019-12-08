順Phone快遞：性感賣機　哥國摺芒機3千有找！

摺芒機係新興Gadget，話題性爆燈，但價錢跟熱度成正比，以最新Samsung Galaxy Fold為例，行貨就索價1萬6千蚊，嚇親唔少人！幸好最近有超平選擇，就是於哥倫比亞推出的Escobar Fold 1 ，僅賣US$349，折合只是HK$2,732， 比唔少國產手機仲要平！

Escobar這個牌子當然無咩人識，但原來早於1984年成立，最爆是與哥倫比亞毒梟Pablo Escobar家族有深厚淵源，連桌布也是Pablo嘜頭，睇落當然異相，但要知道他被不少哥國人民視為英雄，如此設計就無可厚非。當然對用戶來說規格最實際，Escobar Fold 1採用外摺式設計，屏幕7.8吋、FHD+解像度、支援4:3顯示比例，並內置S855處理器、6GB/8GB RAM、128GB/512GB ROM、4,000mAh電池及16MP+20MP雙鏡頭，規格屬目前頂級水平。

Escobar Fold 1首波供應10萬部，全已解鎖，而且全球免運費，隨機更送皮套一個，實屬賣大包！另外廠商深明宣傳之道，找來一班性感俄妹大賣廣告，相當吸睛。但溫馨提示，始終網上騙局層出不窮，究竟買機後會得到甚麼，大家要有承擔風險的心理準備啊！

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