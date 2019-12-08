有人相信堅持就是勝利，亦有人認為努力過後仍然失敗就應該要認命放棄，不過也有人相信命運一早注定，人力無法逆轉。你會為了愛情努力爭取，還是靜待命運安排？

Q：面前有四個炸彈，其中的一個會引起爆炸，將使你失去贏得一百萬的機會，你覺得它會是以下哪一顆呢？

A.紅色

B.黑色

C.黃色

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答案分析

A.宿命主義

當喜歡一個人時，你會想透過算命占卜，或是詢問別人的意見，來看看你們兩個是否相配，這種看似非現實又不理性的態度，全因你是宿命主義的信徒，你認為兩個人若是有緣，命運必定會把你們綁在一起，若算出的結果顯示你們不夾，也只好嘆一句有緣無分來安慰自己。

B.默默努力

你不容易動情，假若遇到令你心動的人，在了解對方適合你後，你便會開始發動攻勢，盡全力把他爭取回來。就算對方拒絕或沒回應，你也不會輕易放棄，反而會默默在他身邊守護他，對他好，讓他習慣你的存在，期望終有一天可以打動他，讓他把視線停留在你身上。

C.速戰速決

你不擅長等待，做事果斷灑脫，若然喜歡上一個人，就會主動表白，好想馬上知道對方的心意。假若對方拒絕，你在爭取過後也失敗，就會主動放手，不會拖拖拉拉，糾纏對方。因為你相信及早認清事實，自己也可以早點解脫，不用浪費時間在錯的人身上，而錯過對的人。