港生研發自潔門柄參設計賽　入選全球首20名

家電品牌Dyson早前舉辦James Dyson設計大獎，為培養和啟發新一代工程師出一分力。團隊從27個國家及地區數千份的參選作品中，根據作品的獨創性、未來發展及可行性三方面，選出國際冠軍。而中文大學物理系學生黃深銘（Simon）及澳洲皇家墨爾本理工大學電機工程學學生李鍵邦（Michael）憑設計獨特的自潔門柄，成功獲得James Dyson設計大獎香港區冠軍，並入選全球首20名。

他們設計的自潔門柄主要是利用開關門產生的動力，借助光催化作用，當紫外光照射到門柄上的二氧化鈦塗層，便會分解表面細菌，從而自動消毒，減低接觸傳播的感染風險。對於這款實用又方便的門柄，Simon表示，設計靈感是源於2003年沙士爆發，當年造成多人感染及死亡，同時喚起香港及世界各地對公共衛生議題的關注。他與中學同學Michael在學校見到有人以紙巾包着門柄，令他們聯想到以UV燈解決公共衛生問題。

今年比賽的宗旨是以可持續發展的方式解決生活問題，Michael認為，自潔門柄非常符合比賽的要求，因而才與Simon參加比賽，讓更多人認識到他們的創科設計。

至於英國大學生Lucy Hughes就以魚廢料及紅藻研發出生物塑膠「MarinaTex」，成功奪得設計大獎的國際冠軍。Lucy研發的「MarinaTex」，由有機魚廢料，如魚皮、魚鱗等，再結合紅藻製成，呈半透明及柔軟，強韌又靈活度高，而且可於4至6星期內自然分解，並可化作肥料，又不會產生有毒物質，更可減少漁業廢棄品，一條鱈魚魚廢料就足以製作1400個環保膠袋，真正做到減排減廢。

年輕發明家Lucy表示，下一階段是開發「MarinaTex」，以及思考如何大量生產，未來希望「MarinaTex」可用於包裝麪包、三明治，或購物袋等。Dyson設計與新科技副總裁Peter Gammack認為，這次參賽作品非常出色，年輕工程師在面對全球性議題時或會感到迷茫，但簡單新穎的設計概念，能為社會提供徹底改善生活的方案。