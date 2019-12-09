原個芝士做餡　芝士批超邪惡

熱辣辣的餡餅，最適合用來作下午茶點，IG@bobsredmill邪惡到教人炮製流心芝士餡批。搓餅皮時，牛油必先雪凍，輕搓勻後用保鮮紙包好再冷藏，這樣牛油便不易融化。為了使批皮吃起來更有層次，不妨在搓皮時重複幾次對摺的動作。

將餅皮搓成圓形，周邊不圓滑的部分可切走，令整體造型更圓潤。抹上無花果果醬後，可放入堅果、乾果和香草等，最後放上原塊的Brie或Camembert芝士包好，掃上忌廉蛋漿後拮上小孔，經烤焗後的芝士批，最後置室溫一會才切，半溶的芝士隨即流出，用來蘸麵包超惹味，不過相信一定要和朋友開心Share，感覺先無咁邪惡。

材料：

麵粉 102克

海鹽 1/4茶匙

無鹽牛油 8湯匙

冰水 1/4杯

Brie芝士 8安士

無花果果醬 2湯匙

山核桃碎 2湯匙

蔓越莓乾粒 2湯匙

橙皮 1/4茶匙

迷迭香碎 1/2茶匙

雞蛋 1隻

忌廉 1茶匙

做法：

1.麵粉、鹽、牛油攪拌，加冰水搓成圓形，保鮮紙包好冷藏15分鐘。

2.將餅皮搓平，兩邊向內對摺，重複以上動作2次，再包保鮮紙冷藏30分鐘。

3.餅皮搓成圓形，中間抹上無花果果醬，放山核桃、蔓越莓、橙皮碎。

4.放入Brie芝士，以餅皮包實。

5.忌廉加蛋拌勻，掃在餅皮上，拮小孔。

6.以攝氏220度焗30至35分鐘，取出放涼30分鐘後即可享用。