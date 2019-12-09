原個芝士做餡　芝士批超邪惡

2019年12月09日 13:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    熱辣辣的芝士批，一切開芝士漿即湧出來。（互聯網）
    熱辣辣的餡餅，最適合用來作下午茶點，IG@bobsredmill邪惡到教人炮製流心芝士餡批。搓餅皮時，牛油必先雪凍，輕搓勻後用保鮮紙包好再冷藏，這樣牛油便不易融化。為了使批皮吃起來更有層次，不妨在搓皮時重複幾次對摺的動作。
    將餅皮搓成圓形，周邊不圓滑的部分可切走，令整體造型更圓潤。抹上無花果果醬後，可放入堅果、乾果和香草等，最後放上原塊的Brie或Camembert芝士包好，掃上忌廉蛋漿後拮上小孔，經烤焗後的芝士批，最後置室溫一會才切，半溶的芝士隨即流出，用來蘸麵包超惹味，不過相信一定要和朋友開心Share，感覺先無咁邪惡。
    材料：
    麵粉　102克
    海鹽　1/4茶匙
    無鹽牛油　8湯匙
    冰水　1/4杯
    Brie芝士　8安士
    無花果果醬　2湯匙
    山核桃碎　2湯匙
    蔓越莓乾粒　2湯匙
    橙皮　1/4茶匙
    迷迭香碎　1/2茶匙
    雞蛋　1隻
    忌廉　1茶匙
    做法：
    1.麵粉、鹽、牛油攪拌，加冰水搓成圓形，保鮮紙包好冷藏15分鐘。
    2.將餅皮搓平，兩邊向內對摺，重複以上動作2次，再包保鮮紙冷藏30分鐘。
    3.餅皮搓成圓形，中間抹上無花果果醬，放山核桃、蔓越莓、橙皮碎。
    4.放入Brie芝士，以餅皮包實。
    5.忌廉加蛋拌勻，掃在餅皮上，拮小孔。
    6.以攝氏220度焗30至35分鐘，取出放涼30分鐘後即可享用。
    網址：https://bit.ly/2RwPWRJ