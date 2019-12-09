三界五行：十二星座　令人着迷

中國傳統的十二生肖運程預測術，與西方的十二星座預測術，是至今方興未艾的占星學兩支奇葩。這兩大占星學，雖然具體的計算方法不同，但都是根據個人的出生年月日時，結合黃道12宮星象作出判斷，都有幾千年歷史，緣起都因為古時的皇帝極需預知自己、國家的命運，由御用的占星師作出研判。其後，兩種占星術都在民間流傳，流派甚多，各師各法，各有各捧場客。

十二星座預測術在科學愈來愈發達的近代，愈來愈令人着迷，拜兩位國家元首所賜。一位是因沉迷十二星座預測術而失敗，最後賠上性命的德國法西斯獨裁者希特拉；一位是對十二星座深信不疑的美國第40任總統列根，他上任不久就被行刺，肺部中槍卻逃過一劫，又可以成功連任。

希特拉與列根都相信十二星座占星術，為甚麼兩人命運的結果完全不同？是不是兩人的占星師功力不同，抑或占星術其實不可能預知未來呢？

如果說占星術不能預測未來，那希特拉與列根都是有主見有智慧的人，應該不會被占星師愚弄。如果沒有經歷過靈驗的預測，也不會繼續深信不疑。方向宇認為，命運與性格有極其微妙的關係，希特拉生性多疑兇殘，主觀武斷，唯我獨尊，根據歷史記載，希特拉的占星師團隊多次根據預測，提醒過希特拉，但是他不信，結果遭受挫折，一怒之下，把多名占星師槍斃了。（明續）

方向宇