本日日本：東京奧運聖火路線圖出爐

2020東京奧運快到，很多支援項目已經密鑼緊鼓，前「蛙王」北島康介（左）、著名女優綾瀨遙及國腳堂安律（右）也曾出席宣傳會。（互聯網）

雖說明年7月尾才是東京奧運，但很多支援項目已經密鑼緊鼓，當中最令人期待，而大家又可以觀賞到的，可說是傳送聖火吧！

最近日本公布了更多資料，明年3月12日於希臘雅典採集聖火後，希臘火炬手將會交棒予2020年東京奧運首位日本火炬手、2004年雅典奧運女子馬拉松金牌得主野口瑞希，其後的接力的火炬手會有奧運三連霸的柔道家野村忠宏，以及連奪三屆奧運女子摔跤金牌的吉田沙保里等，位位都是典堂級運動員。

3月20日聖火會抵達日本，被暱稱為「大和撫子」的2011年日本女子足球隊將擔任國內聖火接力第一棒火炬手。然而，是次東京奧運其中一個主題是振興經歷大地震的東日本，因此環迴路線亦在重建象徵之一的日本足球國家訓練中心（J Village）開始，先會到災情最嚴重的福島大熊町、奇蹟一本松的岩手縣陸前高田市和使用震災後瓦礫建造，位於宮城縣岩沼市的千年希望之丘，展現日本人對311大地震的團結精神，亦帶出「Hope Lights Our Way」的主題。

之後會南下櫪木至5月2及3日的沖繩，沿日本海到北海道7月10日回到東京。至開幕式當天24日的15天期間，都內各地方政府獲得了4至8人的名額，而且陣容、聲勢和路線更頻繁，大家明年去日本也可跟着聖火日期去湊熱鬧啊！