Paddington嘉年華　過一個英倫聖誕！

Paddington的故事起源於小熊與一對夫婦在柏丁頓火車站的相遇，因此火車對Paddington有着特別的意義，今次重現了這個經典場面。（互聯網）

時日如飛，聖誕節真的愈來愈接近了，大家安排好節目了嗎？除了開派對、交換禮物，也勿忘聖誕節也是一個溫暖的節日，不如一家人齊齊整整、一起去影張靚相？從前影合照就去影樓，現世代當然是去商場啦，今年將軍澳中心以英國國寶級卡通人物Paddington為主題，由即日至2020年1月1日，舉行全新的Paddington聖誕嘉年華，場內有2個打卡位，分別是柏丁頓火車及轉轉咖啡杯，讓大家打卡拍照；另外場內設有帕丁頓熊聖誕樹屋和免費閱書天地，展示出Paddington歷年珍貴精品，及提供不同主題的Paddington圖書，讓粉絲一起重溫Paddington過去的難忘點滴。樹屋旁更設有「Marmalade Hunt聲控遊戲室」，在這個遊戲中，大家要一起用大聲哈哈笑的方式去幫Paddington收集多些牠最愛吃的柑橘醬，相當有趣。

此外，於12月21至22、24至26日，Paddington更會親自現身與大家見面合照，粉絲們記得不要錯過這個熊抱Paddington的好機會了！