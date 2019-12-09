專家分折　幪面超人三代進化史

幪面超人（俗稱拉打）自1971年首播，掀起了特攝英雄浪潮，粉絲向來以日本年號將歷代幪面超人區分，1971~1989年為昭和拉打，90年代為平成拉打，直至今年新天皇繼位改元令和，使令和首套拉打片《幪面超人ZERO-ONE》別具紀念性。今次請來自70年代已是《幪面超人》粉絲的獨角諸，分析昭和、平成及令和三代幪面超人的演變。

「拉打」達人獨角諸表示：「《幪面超人》由昭和發展至平成，直至最近令和時代，最大進化可說是多段變身設計，昭和初期拉打最經典是1、2、3號，變身後的造型由第一集打到大結局都不會改變。但昭和最後一套《BLACK RX》，首度引進多段變身設計，打打吓可以變換造型，觀眾睇落新鮮之餘，玩具商亦樂於出多幾款玩具，一箭雙鵰。」

踏入平成時代，多段變身已成為每套《幪面超人》的基本設定，不少「拉打」甚至能作出七、八段變身，玩具商能在電視播放期間狂出玩具賺錢。「平成拉打另一特色是主角愈來愈靚仔，昭和拉打的演出者大多是粗獷熱血男，飾演1號的藤岡弘是最佳例子。平成首套《幪面超人古迦》，卻是由出名靚仔的小田切讓主演，藉此吸納年輕人和女性觀眾。另一個進化是奸角，昭和年代的奸角大多是怪獸，直至《BLACK》首度將另一個幪面超人影月設定為奸角，結果大受歡迎。」

踏入令和時代，拉打不再是不食人間煙火的英雄，需要打怪之餘亦要做生意，《幪面超人ZERO-ONE》的主角飛電或人，是人工智能企業「飛電Intelligence」的社長，既要忙着消滅失控的AI機器人又要營運公司。而故事描述恐怖組織「滅亡迅雷.net」駭入AI機器人使其失控，主角飛電或人遂變成幪面超人ZERO-ONE，為世界和平及公司盈利而戰。

幪面超人電影登場

將於12月21日在日本上映的電影版《幪面超人令和The • First • Generation》，ZERO-ONE將聯同ZI-O一起對抗恐怖組織「滅亡迅雷.net」，同時出現神秘的幪面超人1型，到底是敵是友呢？