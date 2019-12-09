移台知多少：你要知的那些移民方法

經過前面三篇不同方面的介紹後，大家有對台灣有更深入的了解嗎？來到最後的一篇，就是要介紹不同的移民方法了。移民的方法有四種，包括投資移民、專業移民、依親移民和工作移民。香港人通常會以前兩種方法移民台灣。

首先說一下大家最熟悉的投資移民，600萬台幣的投資本是個基本的條件。Wood 建議大家最好找移民公司或會計公司幫忙辦理，因為它的手續較為複雜。除了基本的600萬台幣外，還需要大約6至7萬港元的費用辦理其他的手續。大概的流程是：移民公司─投審局─去台灣開戶、體檢─辦良民證─審核通過有核準函─匯款─居留證。弄好了這一系列的手續後，就可以在台灣靜待一年啦。

第二個是專業移民，針對一些比較需要經驗的職業，例如醫生、律師、建築師、護士等。Wood指出這種方法比投資移民更簡單方便，她更推薦合資格的人士使用這個方法。使用這種方法的人可以先找移民顧問填表格交給移民署，移民署會找與該職業相關的機構做資歷認證，如果認證通過就可以帶上另一半及一對未滿20歲的子女移民。

第三個是依親移民，針對一些在台灣已有親人擁有台灣戶籍的人士。這個移民方式最為簡單，只需要提交2600元台幣到移民署就可以辦理。

第四個是工作移民，這個方法需要在台灣有僱主聘用你五年，每年需要留台超過183天，並且你的工資要是最低工資的兩倍以上，才可以憑這份工作移民到台灣。

Wood說以上四種是最常見的移民台灣方法，除去獲得世界大獎等特殊情況外，在這四種中要選擇出最適合自己的移台方法，而這四種方法都有同一個要遵守的條件，那就是在剛移民過去的一年內，不可以離開台灣超過30天。移台知多少，希望看完的你可以了解到關於移台的那些事。

Wood Cheung

兩年前移民到台灣，現在於facebook分享自己在台灣的所見所聞，也提供短片講解移民台灣的一些事項和流程。

移台方法詳情可瀏覽：

臺北經濟文化辦事處（移民署）

地址：香港金鐘道89號力寶中心第1座11樓1106室

交通：金鐘港鐵站B出口

電話：2525 8316