【深夜字聊】想同老友表白

社交舞係你當佢係種藝術又得，當佢係種運動亦得，只係點解呢位男網民會咁苦惱呢？佢話：「是咁的，有個識咗五年嘅好兄弟突然話想學社交舞，於是就嗌我一齊去學，話我可以做佢個舞伴喎。冇錯，我呢個好兄弟係女人嚟嘅。咁朋友有求而我又有時間，梗係冇問題啦！尋晚約咗喺教室附近等，識咗佢十年，第一次見佢化妝，第一次着裙，最重要係條裙好顯身材嗰種，嗰刻我至發現原來佢身材真係唔錯。我一直胡思亂想直到入咗教室，嗰刻佢突然指位個導師同我講，佢係為咗對方而上堂，仲問我覺得佢點，嗰刻我個心好乸，但又好懷疑我只係一時心郁，而非真係鍾意我兄弟。點知嗰晚我就夢到佢⋯⋯如果我同佢表白，唔知後果係點呢？有冇人曾有過呢種經歷，可以同我分享吓。」

網友神回應：

才妹：我有呀，但我個唔係好結果嚟喎。因為做好兄弟同男女朋友真係好唔同，或者由普通朋友變拖友會好啲，起碼包容性會好啲，同埋有啲嘢唔會好似老奉咁囉。

海腸：你真係要諗清楚呀，OK嘅話都好啲，唔OK嘅話真係會冇咗個Friend㗎！我就曾經有個咁嘅男性兄弟，結果表白完後，佢就慢慢疏遠我，或者呢啲叫緣分啦。

Melina：你呢啲係愛咩？見到人哋變女人咗就心郁，呢啲好明顯係鹹濕嘅表現。不過姑勿論如何，有啲嘢要試至心息嘅，但好明顯家陣唔係個好時機。

Konnie：你諗多咗咋，對方其實都係當你係兄弟，你表白嘅話百分百衰硬。