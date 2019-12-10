香港估估吓：哪個公園屹立30米高塔？

欲窮千里目，更上一層樓。突然拋書包，只因有感香港居住環境密集，無論你住幾多樓，極目遠望都是「樓景」，想欣賞一下真正的風景，當然要上高樓，但去哪裏上呢？不如遠少少，去元朗公園吧！只因元朗公園有一個具有中國建築特色、樓高30米及7層高的紅色觀景塔：百鳥塔，由於百鳥塔位處公園中的高地，加上附近沒有建築物遮蔽，只要大家用點腳骨力登上塔頂，整個元朗的景色便盡收於眼底，甚至可遠眺屏山、十八鄉和天水圍，你話係咪氣勢十足，望到遠一遠？

既然以百鳥塔命名，除了高層是觀景塔外，低層便是一個開放式、面積達85平方米的鳥舍，為了營造模擬叢林的環境，鳥舍遍植了多個品種的樹木、灌木、盆栽植物，置身其中，人和鳥都恍如走在大自然。鳥舍共飼養了29個不同品種、為數百多隻雀鳥，當中的特色品種包括黑短腳鵯、綠背金鳩、紅嘴相思、畫眉、爪哇禾雀、黑頭黃鵯等，由於鳥舍採開放式設計，鳥兒能毫無束縛在其中自由飛翔，故假日吸引不少攝影高手專誠來「打龍」，拍攝雀鳥動態。此外，百鳥塔內還有一文青亮點，就是連接7層樓高的一道藍白色樓梯，當遊人由上至下眺望，便是一道別具藝文氣息的景點，因此不少閨蜜或情侶都愛來這道藍白色樓梯影相打卡，留下具文青氣息而浪漫的足迹。

地址：元朗公園北路

交通：

由元朗及天水圍出發：

九巴 68F

輕鐵 610、614、615、761P

輕鐵接駁巴士 K68、K65