【老友狗狗】行為突變或與健康有關

狗狗無法用言語去訴說感受，我們只能靠觀察、推敲，去估計牠們行為的成因。有些在我們人類眼中不理想的舉止如扯繩、打招呼時撲跳、在餐桌上偷食物等，算是相當明顯與訓練有關；但有些行為轉變卻可能是因為狗狗的身體出了問題。究竟狗家長在甚麼情況下要找犬隻訓練師？何時又該去看獸醫呢？

【找出問題的真正成因】

第一步我通常會要求狗家長仔細回想，最近在家居環境、生活習慣與管教方法上有沒有任何變化，例如起居作息、膳食、運動、獨留在家、屋外環境、搬屋、嬰兒出生、家庭成員或寵物的離去或加入等。有經驗的訓犬師完成第一輪行為諮詢後，大致也能判斷究竟單純是訓練出了問題，還是有機會與健康有關。

家長通常都意識到喝水量增多、不願進食等是狗狗生病的首輪徵狀，而其實疾病、損傷或慢性功能失調等，不僅影響這些較生理性的狀態，也會反映在狗狗與周遭人物事的互動之上。例如有痛症的狗狗，可能會避開家人，躲在一角休息；一旦被觸碰，或會因痛楚而作出攻擊。要是疾病涉及腦部或賀爾蒙分泌，影響到體內化學物質的水平，狗狗或會做出各種與本身性格不符的異常行為，例如隨地便溺、亢奮、沒精打彩、過度吠叫、日夜顛倒、煩躁焦慮、甚或是不斷追尾、假想飛蠅等強迫症行為。

【疾病如何影響行為】

我接觸得最多，也感受最深刻的例子，是狗狗突然隨處小便的問題。早在十多年前我還沒成為訓犬師時，已經被我家大女兒Horlick考起。牠的定點如廁一向很穩定，但有一陣子突然意外頻頻，甚至尿在自己的枕頭上，而且都不是少許的滲尿，而是一整篤的小便。這太不尋常了，於是我決定先找獸醫檢查，發現原來牠真的患上尿道炎與膀胱結石，難怪忍不住尿意。後來對狗的認識多了，知道很多毛病也會引發排尿問題，遇上學生有此煩惱便更加倍留意。

行為問題很複雜，有些最初可能源於疾病，但逐漸卻成為了習慣，需要從訓練層面去處理。例如，狗狗因為蛀牙疼痛而出現攻擊行為，起初的確是因為痛楚，但久而久之，這可能變成了習得行為（Learnt Behaviour） —狗狗意識到作勢空咬能夠把人趕走，以後便使用此方法去達到目的。要徹底解決問題，除了需要根治口腔毛病，訓犬師也要介入，重新教導狗狗平靜面對陌生人。

【糾正問題先排除健康因素】

一般而言，只要對症下藥或病情受控，狗狗的異常行為也會隨之回復正常，最起碼是家長與獸醫傾談過後，更能體諒狗狗的變化其實身不由己。所以遇上可疑個案，我通常會請狗家長先找獸醫諮詢。因為我永遠都會記得，要是當初沒有帶Horlick去檢查，牠的病情很大機會惡化，而且無論我怎樣加強訓練，便溺意外也只會繼續發生，那種沮喪氣憤肯定會影響我兩母女感情。而即使檢查結果一切健康，其實錢也是沒有白花的，因為那替我們排除了健康因素，之後便可集中火力在行為糾正，不會白白浪費訓練的氣力。

莫家瑩 Cactus Mok

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理